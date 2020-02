TASR

Poprad tesne zdolal MAC Újbuda. Zvolen deklasoval Miškovec

Hokejisti HK Poprad otočili piatkový súboj 49. kola Tipsport Ligy a na ľade MAC Újbuda zvíťazili 3:2.

Na snímke zľava Eric Selleck (Banská Bystrica), Michal Novák (Nové Zámky) počas zápasu 54. kola Tipsport Ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Nové Zámky v Banskej Bystrici. — Foto: TASR - Dušan Hein

Budapešť 14. februára (TASR) - Hokejisti HK Poprad otočili piatkový súboj 49. kola Tipsport Ligy a na ľade MAC Újbuda zvíťazili 3:2.

Domácim vyšiel vstup do zápasu. Už v 29. sekunde sa ujali vedenia po strele Strecha, ktorý prekvapil Kristína prízemnou strelou. Hráčov MAC gól nakopol a počas presilovky pritlačili súpera. V 8. minúte zvýšil náskok Sofron, keď prešiel od mantinelu medzi kruhy a šikovnou strelou pomedzi betóny prekonal popradského brankára - 2:0.

Paločkove šance

Až potom sa Popradčania zobudili, dobrú šancu mal Matej Paločko, no zblízka bekhendom trafil iba Bernardov betón. „Kamzíkom“sa podarilo znížiť v 12. min, keď využil presilovku Lapšanský.

Ten istý hráč sa mohol v druhej tretine postarať o vyrovnanie, keď sa dostal do samostatného úniku, no bol pri ňom faulovaný a rozhodca nariadil trestné strieľanie pre Poprad. Lapšanský rozhýbal Bernarda, no ten vytasil betón pri blafákovom pokuse útočníka hostí. V polovici stretnutia Stretch posunul do jazdy puk Sofronovi, ktorý sa individuálne prepracoval až pred bránku, ale Kristín jeho výpad zastavil. Popradčania boli v týchto minútach aktívnejší, po prihrávke Mateja Paločka mal dobrú šancu Réway, no trafil iba plexisklo.

Hostia v treťom dejstve vygradovali svoj tlak. V 41. minúte ešte Matúš Paločko strelou z prvej namieril iba do betónu Bernarda, no o tri minúty neskôr sa už presadil Dalhuisen - 2:2. V 49. min dokonal obrat Mercier, ktorý po prihrávke P. Svitanu dokázal z uhla presne zakončiť a poslal Poprad do vedenia.

„Kamzíci“boli v týchto chvíľach na nezastavenie, do brejkov vyrážali aj vo vlastnom oslabení, ako ukázali v 51. min, keď po rýchlom prečíslení Brejčák vo veľkej šanci netrafil bránku. O záverečný tlak pripravil domácich Terbócs, ktorý v 58. min putoval na trestnú lavicu po faule na Réwaya. Po jeho návrate na ľad to skúsil MAC v šestici, na vyrovnanie im už ale nezostal čas.

Tipsport Liga - 49. kolo: MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 WPC Koliba Detva 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Góly: 23. M. Surový (Tamáši, Kramár), 32. Vybiral (Oško, Piatka). Rozhodovali: Fridrich, Juhász – Vyšný, Soltész, vylúčení: 5:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 200 divákov Liptovský Mikuláš: Romančík – Kramár, Smutný, Nemec, Mich. Roman, Mezovský, Droppa, Božoň, Michalčin – M. Surový, Tamáši, Michalík – Oško, Piatka, Vybiral –Haluška, Uhrík, Nechaj – Dlugoš, Lištiak, Nespala Detva: Petrík – Andersons, Mart. Chovan, Turan, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Lalík, Gachulinec – Žilka, Klíma, Ščurko – Král, Podešva, Mons – Ľupták, P. Valent, Gašpar – Čacho, V. Fekiač, Čenka HK Nitra - HC Slovan Bratislava 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Góly: 39. Scheidl (Morrison) - 15. Urbánek (St. Pierre, Basaraba), 16. Zigo (Abdul, Pance), 55. Demo (Štajnoch, Kytnár), 57. Štajnoch (Pance, Viedenský). Rozhodovali: Kalina, Korba - Bogdaň, Orolin, vylúčení: 4:7, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3386 divákov Nitra: Nagy – Mezei, Kubka, Morrison, McNally, A. Sloboda, M. Versteeg, Pupák – Buček, Šiška, Hrušík - Blackwater, Yellow Horn, Scheidl – Čaládi, Kollár, Lušňák – Fominych, Minárik, Csányi - Škvarek Slovan: Habal – Sersen, Bačík, Hudec, Štajnoch, Kučný, Šedivý, Demo – Abdul, Zigo, Pance – Bondra, St. Pierre, Basaraba – Viedenský, Kytnár, Žitný – Sloboda, Urbánek, Petráš HKM Zvolen - DVTK Jegesmedvék Miškovec 9:2 (2:1, 3:0, 4:1) Góly: 16. Zuzin (Kubát, McPherson), 20. Thompson (Trotter, Corrin), 22. Zuzin (McPherson, Štrauch), 32. Tibenský (Betker), 36. Zuzin (Švarný, Corrin), 46. Halama (Betker, Švarný), 52. Tibenský (Petran, Marcinek), 55. McPherson (Mráz, J. Mikúš) 60. J. Mikúš (Štrauch) - 15. Láda (P. Kiss, Wehrs), 50. Szirányi (Valchař, P. Kiss). Rozhodovali: D. Konc st., Müllner - Krajčík, Gegáň, vylúčení: 4:6, presilovky: 3:0, oslabenia: 1:0, 1460 divákov Zvolen: Tomek – Stephenson, Betker, Kurali, Corrin, Švarný, Kubát, Petran – J. Mikúš, Trotter, Halama – Kelemen, B. Mráz, Thompson – Štrauch, McPherson, Zuzin – Kolenič, Tibenský, Marcinek - S. Petráš Miškovec: Rajna (52. Adorján) - D. Kiss, Ross, Vandane, Göz, Wehrs, Szirányi - Beach, Galanisz, Rodman - Valchař, Vas, Beauviller - Harrison, Láda, Ritó - P. Kiss, Farkas HC "05 iClinic Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 5:4 pp a sn (3:1, 0:1, 1:2 – 0:0, 1:0) Góly: 3. Kriška (Bartánus, Mlynarovič), 4. Šoltés (Ihnačák, Ďatelinka), 6. Žiak (Fafrák), 49. Ďatelinka (Ihnačák), rozhodujúci nájazd Ihnačák – 5. Ferényi (McCormack), 37. Marek Hecl (L. Paukovček), 55. L. Paukovček (Sojčík, Štach), 60. J. Švec (Sádecký). Rozhodovali: Baluška, Štefik – D. Konc ml., J. Konc ml., vylúčení: 5:11, navyše: Hlinka (Trenčín) 10 minút za zhodenie rukavíc, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2465 divákov Banská Bystrica: Beskorowany – V. Mihálik, Southorn, Cardwell, Ďatelinka, J. Brejčák, Nemčík, Žiak – Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen – Lamper, Ihnačák, Šoltés – Bartánus, Mlynarovič, Kriška – Fafrák, Gabor, Kabáč Trenčín: M. Tomek – McCormack, Brodeur, Štach, Kajínek, T. Bokroš, Sládok, Stacha, Rajnoha – Alderson, Mikyska, Špirko – Sádecký, Paukovček, Marek Hecl – Michal Hlinka, J. Švec, Sojčík – Ďurina, Ferényi, Blaško HC Mikron Nové Zámky - HK Dukla Ingema Michalovce 5:4 pp (1:1, 1:1, 2:2 - 1:0) Góly: 10. Ondrušek (Mikula, Bajtek), 38. Jurík (Ordzovenský, Stupka), 52. Bajtek (Jurík), 55. Šille (Andrisík), 61. Obdržálek (Jurík) – 18. Kolba (Török), 29. Mesikämmen (Spilar, Lalancette), 56. Šimun (Borov), 60. Phillips (Lalancette, Pukka). Rozhodovali: Novák, Rencz, Frimmel, Kis-Király, vylúčení: 3:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 985 divákov Nové Zámky: Nechvátal – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Magovac, Mikuš, Labrecque – Rogoň, Bajtek, Stupka – Obdržálek, Šille, Jurík – Števuliak, Fábry, Andrisík - Ondrušek, Mikula Michalovce: Trenčan – Ventelä, Pukka, Kolba, Vorobjev, Mesikämmen, Ťavoda, Hančák - Spilar, Lalancette, Phillips – Mašlonka, Galamboš, Giľák - Török, Linet, Safaralejev - Hvila, Šimun, Borov