TASR

Dnes o 15:40 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Deti, ktoré dovŕšia päť rokov koncom roka, nemusia od januára nastúpiť do škôlky

To znamená, že deti, ktoré dovŕšia päť rokov napríklad v októbri, v novembri alebo v decembri 2020, nemusia 1. januára 2021 nastúpiť do škôlky.

Ilustračná fotka — Foto: TASR – Milan Kapusta

Bratislava 14. februára (TASR) – Deti, ktoré dovŕšia päť rokov po začiatku školského roka 2020/2021, nemusia od 1. januára 2021 nastúpiť do škôlky. Vo videu na sociálnej sieti to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS).

To znamená, že deti, ktoré dovŕšia päť rokov napríklad v októbri, v novembri alebo v decembri 2020, nemusia 1. januára 2021 nastúpiť do škôlky. „Tá povinnosť sa bude na ne vzťahovať až od septembra," povedala Lubyová. Ako doplnila, tieto deti pôjdu v doterajšom režime, to znamená, že ako päťročné majú nárok byť v materskej škole, rovnako majú nárok, aby štát zaplatil tieto náklady, ale nevzťahuje sa na ne ešte povinnosť.

Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti bude platiť od 1. januára 2021

Z novely zákona o výchove a vzdelávaní, známeho ako školský zákon, musí každé dieťa pred nástupom do školy byť aspoň jeden rok zaškolené v materskej škole. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pre TASR uviedlo, že od zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti očakáva zlepšenie výsledkov v národných testovaniach. Najväčším prínosom pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bude podľa rezortu školstva povinná účasť na predprimárnom vzdelávaní pri rozvíjaní ich komunikačných kompetencií.