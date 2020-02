Múzeum v Rimavskej Sobote počas februára vystavuje formy na predtlač výšivky

TASR

Takéto drevené formy sa stali pomôckou na vyšívanie v druhej polovici 19. storočia.

Rimavská Sobota 14. februára (TASR) – Drevené formy na predtlač výšivky sú aktuálnym predmetom mesiaca, ktorý do 1. marca vystavuje Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote. Ako uviedla jeho etnologička Ľudmila Pulišová, takéto drevené formy sa stali pomôckou na vyšívanie v druhej polovici 19. storočia.

„Formy majú podobu drevených hranolov nepravidelného tvaru. Do ich vrchnej plochy sú vbité tenké pliešky ohýbané do tvarov jednotlivých ornamentov. Tie sa namáčali do indigovej farby a otláčali na tkaninu pripravenú na vyšívanie," priblížila Pulišová.

Dodala, že dané formy zhotovovali na objednávku remeselníci, v neskoršom období ich bolo možné kúpiť tiež v galantérnych obchodoch. „Predtláčali sa pomocou nich ornamenty na ženské spodné košieľky, nočné košele, ale aj obliečky na vankúše, periny, obrusy, uteráky či utierky. Predtlačený motív sa následne vyšíval rôznymi typmi stehov," načrtla etnologička.

V zbierkovom fonde GMM sa podľa jej slov nachádza 110 kusov drevených foriem.

Ich veľkosť je rôzna, najmenšia má dĺžku 1,5 cm, najväčšia 13 cm. Motívy na nich majú podobu jednak rastlinných ornamentov – kvietkov, lístkov, úponkov, no na viacerých sú tiež ornamenty geometrické, najmä poloblúky, krúžky a špirály.

„Súčasťou zbierkového fondu múzea sú pomerne krátko. Prvé dve, pochádzajúce z Hnúšte, boli získané v roku 2006 a 2010. Veľkú zbierku foriem v počte 108 kusov GMM získalo v roku 2019. Boli používané v Tisovci, v rodine Anny Čipkovej, rodenej Holkovej," dodala Pulišová.