Dominika Pacigová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pes na invalidnom vozíku si nevedel nájsť nový domov. Ujal sa ho pán, ktorý mu dokonale rozumie

Každý ho obdivoval, no takmer nikto si ho nechcel adoptovať. Psík na invalidnom vozíku si po rokoch našiel nový domov.

Na snímke je Darrell Rider spolu s adoptovaným psíkom na invalidnom vozíku. — Foto: Facebook - Darrell Rider

GEORGIA 15. februára - Štyria ľudia si psíka adoptovali, no nedokázali mu dať to, čo potreboval. Chlpáč na invalidnom vozíku si vyžaduje obrovskú starostlivosť, a práve to odrádzalo každého potenciálneho majiteľa. Aj keď to vyzeralo tak, že si priateľský psík Bandit už nikdy nenájde novú rodinu, stal sa zázrak. Darrell a Sue Rider si všimli príspevok na Facebooku a rozhodli sa, že si ho adoptujú. Vedeli, akú starostlivosť si bude štvornohý miláčik vyžadovať, nakoľko Darrell je taktiež na invalidnom vozíku, uvádza portál The Dodo.

Rozhodli sa, že si ho adoptujú

Mladý pár dokázal dať psíkovi lásku a starostlivosť, ktorú potrebuje. Keď sa Darrell a Sue dozvedeli, že štvornohý miláčik na invalidnom vozíku hľadá nový domov, rozhodli sa, že si ho adoptujú.

Predtým však dôsledne zvážili všetky riziká a hrozby, keďže aj Darrell je na invalidnom vozíku. Po mesiaci sa definitívne rozhodli, že si ho adoptujú. „Nielen ja, ale aj Sue vie, aký je život vozíčkara. Vedeli sme, čo bude Bandit potrebovať,“ povedal Darrell Rider.

Sú šťastní, že si našiel nový domov

Psík bol súčasťou programu, vďaka ktorému sa chlpáči môžu opäť zaradiť do normálneho života. „Darrell prezradil, že Bandit je presne ako on,“ vysvetlila Lori Cronin, dobrovoľníčka z programu Gwinnett Jail Dogs.

Všetkým pracovníkom Bandit chýba. „Zvykáme si na to, že Bandit už s nami nie je, no sme nesmierne šťastní, že si našiel nový domov,“ uzavrela Lori Cronin.

Na snímke je Darrell spolu s Banditom. Foto: Facebook - Darrell Rider

Na snímke je Darrell spolu so psíkom. Foto: Facebook - Darrell Rider

Na snímke je psík Bandit. Foto: Facebook - Darrell Rider