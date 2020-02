Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ako jediná Slovenka zažiarila na New York Fashion Week. Adriana je v súkromí minimalistická a striedma

Na newyorskom Fashion Weeku sa blysla ako jediná Slovenka. Jana Pašková je úspešná modelka z Martina. Hoci miluje predvádzať extravagantné kúsky, v súkromí si vystačí s vecami, ktoré sa jej zmestia do kufra a v jej šatníku by ste márne hľadali haldy oblečenia.

Modelka Adriana Pašková. — Foto: Adriana Pašková

NEW YORK/BRATISLAVA 15. februára - Je neskutočne tvárna a jej mačacia chôdza vyráža dych. Modelka Jana Pašková sa blysla na mólach newyorského Fashion Weeku ako jediná Slovenka. Ten patrí spolu s londýnskym, parížskym a milánskym do veľkej štvorky najprestížnejších módnych šou na svete.

Celé mesto žije módnou show

„New York je obzvlášť výnimočné mesto. Ale tento týždeň módy v uliciach mesta je úžasná atmosféra. Celé mesto tým žije. Schádzajú sa tu nadšenci módy z celého sveta, newyorský Fashion Week prebieha na rôznych miestach. Všade sú fotografi. Proste niečo úžasné. To musí človek zažiť na vlastnej koži,“ priblížila Martinčanka atmosféru v New Yorku pre Dobré noviny.

Adriana Pašková Rodená Martinčanka má 29 rokov a vyštudovala poštové inžinierstvo na Žilinskej univerzite.

Na olympiáde talentov v Los Angeles sa v roku 2015 dostala do finále a vyhrala 2 bronzové medaily za catwalk (chôdzu po móle) a za fotogenickosť.

V súťaži The World Miss University v Južnej Kórei obsadila 8. miesto.

Objavila sa na titulke viacerých prestížnych časopisov. Napríklad aj v talianskom Patriote.

Počas štyroch dní veľkolepej šou predvádzala pre desiatich módnych návrhárov. Podľa jej slov nebolo jednoduché dostať sa na mólo, keďže sa v New Yorku zišli tisíce modeliek z celého sveta a konkurencia bola teda obrovská. „Bolo to riadne sito,“ hovorí Adriana.

Minimalistický model od japonského návrhára Kameyama. Foto: Adriana Pašková

Jedným z modelov, ktoré predviedla, bol minimalistický model od japonského návrhára Kameyama. Adriana tvrdí, že v skutočnosti radšej predvádza extravagantné kúsky. Má rada výrazný mejkap a zaujímavé účesy. „Mám pocit, že prezentujem určité prvky,“ hovorí s tým, že pri minimalizme prezentuje skôr seba. „Pri modeloch pána Kameyama som mala veľmi nezvyčajný mejkap a závoj, takže hoci boli šaty jednoduché, bol celkový dojem aj tak umelecký,“ ozrejmila.

Adriana počas New York Fashion Weeku. — Foto: Adriana Pašková

Adriana počas New York Fashion Weeku. — Foto: Adriana Pašková

Adriana počas New York Fashion Weeku. — Foto: Adriana Pašková

Adriana počas New York Fashion Weeku. — Foto: Adriana Pašková

V súkromí je striedma

Má rada spisovateľa Paula Coelha. Prečítala od neho skoro všetky knihy. Foto: Adriana Pašková

V súkromí však žije úplne inak. Keďže Adriana veľa cestuje, má len minimum oblečenia a minimalizmus si zamilovala. „Kozmetiku mám v cestovných rozmeroch, z oblečenia iba par kúskov z toho, čo potrebujem. Mám so sebou vždy všetko a pritom toho nie je veľa. Všetko mám uložené ma svojom mieste, mám už na to svoj systém. Nestalo sa mi, že by som niečo stratila, mám totiž vo veciach poriadok,“ hovorí krásna modelka. Veľa oblečenia venovala aj na charitu. Navyše, nerada by trávila pol dňa rozhodovaním sa, čo na seba. „Módu milujem iba predvádzať. V súkromí som striedma, nosím najviac čiernu, bielu a sivú,“ prezradila modelka.

Modeling ako hoby

K modelingu sa dostala vďaka svojej najlepšej kamarátke. Tvrdí, že od malička ju bavila móda a rada pózovala, keď ju niekto fotil. Paradoxne, na základnej škole bola druhá najnižšia v triede. Avšak prešiel len jeden rok a zrazu bola najvyššia. Keďže sa jej z rýchleho rastu pokrivila chrbtica, musela veľa cvičiť.

Adriana počas New York Fashion Weeku. — Foto: Adriana Pašková

Talent na šport

Jej vášňou je momentálne tenis Foto: Facebook/Adriana Pašková

Nie je žiadna princezná, ako by sa mohlo zdať. V strieľaní zo zbrane je vraj perfektná a venovala sa aj boxu. Zdá sa, že šport má v krvi. Jej otec hrával hokej a od malička ju a jej sestru učil rôznym športom. Momentálne však u nej kraľuje tenis. „Pred pol rokom som začala hrávať tenis s trénerom, ktorý ma už po troch týždňoch tréningu bez môjho vedomia prihlásil na martinskú tenisovú súťaž,“ prezradila. Hoci to nečakala, skončila tretia. „Tenis som predtým skoro vôbec nehrala a tréner ma učil úplné základy. Je teraz mojím najobľúbenejším športom,“ hovorí kráska.

Vďaka modelingu spoznala svet

Priznala, že svet modelingu má aj svoje tienisté stránky. Tým, že žije v rôznych krajinách sveta, je pre ňu ťažšie budovať si priateľstvá. Navyše jej veľmi chýba rodina. Na druhej strane tvrdí, že jej modeling dal doslova svet. „Videla som krajiny, ktoré by som inak nenavštívila. Otvorilo mi to oči. Život sa stal pre mňa dobrodružstvom. Každý by mal cestovať a nemyslím tým ísť na dovolenku a vidieť iba hotel a more,“ myslí si modelka.

Jej tvárnosť si všimol skoro každý fotograf. — Foto: Adriana Pašková

Jej tvárnosť si všimol skoro každý fotograf. — Foto: Adriana Pašková

Jej tvárnosť si všimol skoro každý fotograf. — Foto: Adriana Pašková

Tajomstvom Adrianinho úspechu je vraj jej catwalk - mačacia chôdza. Tú ocenili aj v New Yorku. Priznáva, že jej veľkou devízou je aj tvárnosť „Mám talent, vyzerať na každej fotke ako úplne iná osoba. Doslova zo mňa dokážu vymodelovať čokoľvek chcú,“ prezrádza s úsmevom tajomstvo svojho úspechu.