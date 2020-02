Klaudia Fiolová

NEUVERITEĽNÉ: 5-ročný chlapček zachránil z horiaceho domu malú sestru, potom psa a neskôr celú rodinu

Za záchranu života dostane vzácne ocenenie, ktoré udeľujú výlučne profesionálnym hasičom.

Len 5-ročný chlapček zachránil celú rodinu — Foto: Facebook/Bartow County Fire Department, Ilustračná fotka: Flickr

GEORGIA 14. februára - Vďaka pohotovej reakcii Noaha Woodsa sa zachránila celá 8-členná rodina. Len 5-ročný chlapček sa pre svoj čin stane čestným hasičom okresu Bartow v americkom štáte Georgia. Taktiež dostane vzácne ocenenie za záchranu života, ktoré udeľujú výlučne profesionálnym hasičom.

Len 5-ročný Noah najprv zachránil svoju sestru, potom psa a následne celú rodinu

V nedeľu ráno sa malý Noah zobudil na to, že je v detskej izbe dym a horí. Hneď začal konať a vytiahol z postele aj svoju 2-ročnú sestru. Jediná úniková cesta, ktorá prichádzala do úvahy, viedla cez okno. Ani na sekundu neváhal a svoju sestru cez neho zobral do bezpečia. Potom sa cez okno do izby ešte vrátil, aby zachránil aj ich psa. Vedľa chlapcovho domu, našťastie, býval jeho strýko, ktorého následne ihneď zalarmoval. Ten pomohol malému hrdinovi aj so záchranou zvyšku rodiny.

Hasiči boli z jeho činu ohromení

„Zažili sme už prípady, kedy sa vďaka deťom zachránila rodina. Ale tento konkrétny prípad je výnimočný,“ povedal veliteľ hasičov mesta Bartow Dwayne Jamison pre portál CNN. Celý požiar podľa jeho slov spôsobila preťažená zásuvka v detskej izbe.

Rodina žiada o pomoc cez internetovú zbierku

Keďže požiar spôsobil veľké škody na ich dome, rodina sa rozhodla žiadať o pomoc ľudí cez internetovú zbierku. V príspevku nezabudli napísať, akí sú veľmi vďační, že vďaka ich malému hrdinovi sú stále nažive.