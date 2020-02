Pani Vlaste z Košíc píšu listy najvýznamnejší svetoví politici. Ona ich žiada len o jedno

KOŠICE 16. februára - Vlasta Novotná sa narodila v roku 1955 a hrôzy vojny, našťastie, nezažila, no znepokojuje ju, keď umierajú nevinní ľudia. Situácia nielen na Slovensku, ale aj vo svete jej nie je ľahostajná a už v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa rozhodla konať. Napísala totižto prvý mierový list. Ten adresovala vtedajšiemu generálnemu tajomníkovi NATO Javierovi Solanovi. Svetovým lídrom odoslala doposiaľ okolo 320 listov. Odpísal jej napríklad Fidel Castro či bývalý izraelský premiér Ariel Sharon. Odpovede dostala aj z kancelárie českého prezidenta, od bývalého slovenského prezidenta i mnohých ďalších.

Prvý list napísala koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Adresovala ho vtedajšiemu generálnemu tajomníkovi NATO Javierovi Solanovi. „Myšlienka, že začnem písať listy, bola akoby vnuknutím od pána Boha. V tom čase som pracovala ako dokumentaristka a prekladateľka v Ústave experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach,“ povedala pre Dobré noviny Vlasta Novotná.

Jej príbuzní či blízki sa až s odstupom času dozvedeli, že píše listy najvyšším svetovým predstaviteľom. „Mojím prvotným cieľom bolo prispieť k mierovému procesu, pretože mier je podľa mňa základnou podmienkou normálneho života,“ dodala pani Vlasta s tým, že verí, že sa jej darí napĺňať cieľ aj v dnešných dňoch.

Napísala už približne 320 mierových listov a dostala 22 veľmi pozitívnych odpovedí. „Neodrádza ma, keď nedostanem odpoveď. Myslím si, že tí, ktorí mi odpíšu, sa nad mierovým listom zamyslia a aspoň sčasti môžem ovplyvniť ich rozhodnutia,“ vysvetlila.

Najviac na ňu zapôsobila odpoveď od bývalého slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča. „V tom čase mnohí moju mierovú iniciatívu zhadzovali, ale mňa povzbudenie a ocenenie od bývalého slovenského prezidenta veľmi potešilo,“ doplnila.

Posledný list poslala 11. februára 2020. Adresovala ho Jaredovi Kushnerovi, poradcovi Bieleho domu. Listy píše najmä v angličtine, no písala už aj v ruštine, češtine či slovenčine. Z angličtiny si dokonca popri zamestnaní urobila všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Svet bez vojen je podľa nej snom celého ľudstva. „Znepokojuje ma, keď umierajú nevinní ľudia, no svet bez vojen pravdepodobne nikdy nebude,“ skonštatovala seniorka.

Hoci je už na dôchodku, mierové listy chce písať aj naďalej. „Mierové listy by som chcela posielať do konca života, kým budem vládať a budem zdravá,“ uzavrela Vlasta Novotná.

Ukážka listu, ktorý písala pani Vlasta Andrejovi Babišovi začiatkom januára 2019:

Vážený pane předsedo vlády,

rozhodla jsem se napsat Vám tenhle dopis, protože cítím, že bych tak měla udělat. Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Vlasta Novotná, bydlím v Košicích (městě míru) na Slovensku. Tohoto času jsem pracující důchodkyně - soukromá učitelka angličtiny. Dva roky jsem pracovala v Praze a překládala jsem např. i pro pražské PRESTO. Moji rodiče přežili druhou světovou válku. Uvědomuji si, že válka je to nejhorší. Nevinní lidé umírají, děti trpí hladem, válka přináší hodně utrpení, bídy, bolesti, krveprolití.

Proto bych Vás chtěla požádat:

OMEZTE VÁLKU

(Vy to dokážete udělat)

Buďte prosím tak laskav a omezte výdaje na zbrojení. Válka stojí velice moc peněz, ktoré by se mohli využít ve prospěch a pro dobro lidí – t.j. na léky, potraviny, vzdělání atd. Kolik stojí jeden tank? Kolik by za to mohlo být třeba mléka na svačinu pro školáky anebo přístrojů pro nemocnice? Já jsem poslala již cca. 290 mírových dopisů nejvyšším světovým představitelům a dostala jsem 20 velice pozitivních odpovědí. V mé mírové iniciativě mám morálni podporu našeho bývalého pana prezidenta Gašparoviče, nynějšího pana prezidenta Kisku, Organizace spojených národů atd. Psala jsem také českému panu prezidentu Miloši Zemanovi, od kterého jsem dostala velice hezkou odpověď. Měla jsem emailovou zprávu „YOU HAVE BEEN NOMINATED“.

Nevím, zda věříte v pana Boha. Já ano, jsem přesvědčena, že jednoho dne my všichni budem stát před jeho soudem a On se nás bude ptát: „Jak jsi žil? Co jsi dělal?“ Když Vaše rozhodnutí budou pro dobro lidí a ne proti lidem, Hospodin to určitě ocení.

Vážený pane předsedo vlády, přeji Vám dobré zdraví, hezké jarní dny a moudrá rozhodnutí ve Vaší práci. Přiložené Vám posílám mou fotografii.

Se srdečním pozdravem

LÁSKU, NE PUMY