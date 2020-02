Klaudia Fiolová

Dnes o 16:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Zdeno Chára ukázal veľké srdce. Fanúšikov NHL poprosil o pomoc pre chorého Riška

Kapitán Bostonu zverejnil na Instagrame video, ktorým chce pomôcť chorému chlapcovi zo Slovenska.

Kapitán Bostonu chce pomôcť Riškovi — Foto: Archív: DN, Instagram@zeechara33

BRATISLAVA 14. februára - Kapitán Bostonu Zdeno Chára ukázal, že má srdce na správnom mieste. Slávny hokejista sa rozhodol využiť svoje sociálne siete na dobrú vec. Práve cez tie chce osloviť čo najviac ľudí, aby sa vyzbierali financie potrebné na liečbu chorého slovenského chlapčeka, Riška.

Príbeh usmievavého bojovníka Riška ste mohli čítať aj na Dobrých novinách:

Usmievavého Riška môže zachrániť najdrahší liek na svete

Riško Balint je 20-mesačný usmievavý chlapček. Keď mal Riško len 4 mesiace, rodičia si všimli, že nevládze zdvihnúť nožičky. Keď mal Riško 6 mesiacov, na základe genetických testov sa potvrdilo to najhoršie. Diagnostikovali mu Spinálnu svalovú atrofiu 1 (SMA). Rodine sa vtedy všetko zrútilo. Neubránili sa slzám, no malý Riško sa rozhodol bojovať s úsmevom na tváričke.

Liek stojí viac ako dva milióny dolárov a nie je registrovaný v Európe

„Riško posledné dni opäť bojoval so zápalom pľúc,“ uviedla jeho mama Mária. Podľa jej slov sa včera vrátili z nemocnice a je mu o čosi lepšie. Aby nemusel chodiť tak často do nemocnice a nemusel byť v prostredí s inými chorými detičkami a mal tak čo najmenej infektov, mal by Riško čo najskôr užiť liek Zolgensma. Tento liek je považovaný za najdrahší na svete. Stojí viac ako dva milióny dolárov a nie je registrovaný v Európe. Nielenže si lieky musia rodičia hradiť sami, ale Riško a jeho rodičia bojujú aj s časom. „Liek sa musí podať do dvoch rokov. Riško má narodeniny presne 20. apríla,“ povedala pre Dobré noviny jeho mamina.

Zdeno Chára sa rozhodol pomôcť malému Riškovi

Kapitán Bostonu má na svojom Instagrame státisíce sledovateľov, aj preto sa rozhodol osloviť ľudí práve touto cestou. Vo svojom príspevku napísal: „Som hrdý Slovák a viem, ako môžeme byť spolu podporní a veľkorysí, ako komunita na Slovensku. Všetci ste mi mnohokrát pomohli vašou podporou prejsť cez ťažké chvíle. Teraz by som vás chcel požiadať, aby ste túto podporu rozšírili o ďalšieho malého bojovníka na Slovensku, RIŠKA.“

Taktiež oslovil aj komunitu v Bostone, ktorá mu vždy pomohla, keď to potreboval a tentokrát ich prosí, aby podporili dobrú vec a pomohli malému chlapcovi na Slovensku.