Motorizmus: Ogierovi pomohol v prvý deň Rely Švédska princ Carl Philip

Na archívnej snímke z 25. januára 2018 Francúz Sébastien Ogier — Foto: TASR/AP

Štokholm 14. februára (TASR) - Francúzsky jazdec a bývalý majster sveta v rely Sebastien Ogier využil počas prebiehajúceho podujatia vo Švédsku služby prominentného spolujazdca. V prvý deň druhého podujatia sezóny mu navigátora v kabíne robil švédsky princ Carl Philip.

Ogier a syn kráľa Karola XVI. Gustafa, ktorý už má aktívne skúsenosti s motoristickými pretekmi, obsadili po prvom dni druhé miesto za Fínom Jari-Mattim Latvalom. "Aká úžasná jazda. Bolo to fantastické. Mal som sa učiť lepšie po francúzsky a užil by som si to ešte viac," povedal člen kráľovskej rodiny a známy motoristický fanúšik Carl Philip.

Od piatku už bude Ogier súťažiť opäť so svojim tradičným spolujazdcom Julienom Ingrassiom. Rely Švédska sa koná od 13. do 16. februára. Pre nedostatok snehu ju museli skrátiť z 300 km na 180.