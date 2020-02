Dominika Pacigová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Európske mesto uvažuje o zavedení štvordňového pracovného týždňa. Platy sa meniť nebudú

V najbližšom období sa chcú zaoberať dôležitými otázkami. Jedným z ich cieľom je prispôsobiť sa novým výzvam.

Foto: Ilustračné — Foto: Pexels

VALENCIA 14. februára - Valencia uvažuje o zavedení štvordňového pracovného týždňa, pričom platy by sa meniť nemali. Vyplýva to zo správy, ktorú vydala v pondelok španielska Labora. Ich hlavným cieľom je prispôsobiť valencijské hospodárstvo novým výzvam, ktoré sú dôležité pre budúcnosť práce, uvádza portál ABC Comunidad Valenciana.

Predstavujú svoje ciele

Ministerstvo udržateľného hospodárstva uverejnilo v pondelok prostredníctvom Labory, valencijskej služby zamestnanosti a odbornej prípravy, správu, ktorá by mala usmerňovať vývoj stratégie a navrhuje podporu spoločnostiam, ktoré podporia zavedenie štvordňového pracovného týždňa, uvádza Labora na svojej oficiálnej stránke.

V správe vysvetľujú, že práve granty by mohli pomôcť zrealizovať túto myšlienku. Zvedenie kratšieho pracovného týždňa by mohlo zvýšiť produktivitu a pohodu na pracovisku. Okrem toho by sa mohla zvýšiť aj miera zamestnanosti.

Chcú sa zaoberať dôležitými otázkami

Tajomník Enric Nomdedéu zdôraznil, že od roku 2015 sa snažia napredovať v politike zamestnanosti. „Chceme sa zaoberať otázkami, akými je zníženie pracovného času či klimatická kríza,“ uviedol.

Ciele majú jasné. Chcú zlepšiť hospodárstvo, prispôsobiť sa novým výzvam, ale aj zaoberať sa znížením pracovného času na 32 hodín týždenne. Správa je podľa Enrica Nomdedéu príkladom medzinárodnej spolupráce, pričom dôležitú rolu bude zohrávať diskusia.