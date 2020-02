TASR

Zverejnili pieseň k poslednej Bondovke s Danielom Craigom. Za pár hodín už trhá rekordy

Pieseň No Time To Die pre film skomponovala a naspievala Billie Eilish. Je vôbec najmladšou interpretkou, ktorá kedy naspievala pieseň k filmom o Jamesovi Bondovi.

Daniel Craig sa v novom filme o tajnom agentovi predstaví v úlohe Jamesa Bonda posledný raz. — Foto: TASR/AP

Los Angeles 14. februára (TASR) - Americká popová speváčka Billie Eilish zverejnila v noci na piatok titulnú skladbu k najnovšej bondovke No Time to Die. Rovnomenná pieseň zaznamenala na stránke YouTube po niekoľkých hodinách viac ako 2,5 milióna zhliadnutí.

Balada sa vyznačuje melancholickým štýlom, ktorým sa táto 18-ročná interpretka medzinárodne preslávila. Eilish zažiarila na januárovom odovzdávaní hudobných cien Grammy, keď získala päť ocenení vrátane kategórií album roka, skladba roka a najlepší nováčik.

Tínedžerka vlani vydala album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, ktorý obsadil najvyššie priečky rebríčkov. Rodáčka z kalifornského Los Angeles je najmladšou umelkyňou, ktorá naspievala titulnú pieseň do filmu o Jamesovi Bondovi. Skladbu skomponovala so svojím bratom, hudobným producentom Finneasom O"Connellom (22).

Premiéra filmu bude v apríli

Podľa tlačovej agentúry AFP vzbudí účasť Eilishovej na hudobnej zložke filmu záujem aj u mladšieho publika. V poradí 25. pokračovanie ságy o britskom tajnom agentovi bude mať svetovú premiéru 2. apríla. Jeho predstaviteľ, 51-ročný Daniel Craig, sa v tejto úlohe predstavil posledný raz, pričom Bonda stvárnil celkovo päťkrát.

Pieseň No Time to Die predstaví Eilishová premiérovo naživo na udeľovaní hudobných cien Brit Awards, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v Londýne.