TASR

Dnes o 08:32 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní VOĽBY2020: Od soboty bude platiť zákaz zverejňovať volebné prieskumy

V týchto voľbách platí dvojtýždňové moratórium na prieskumy. Ústavný súd SR v decembri 2019 totiž rozhodol o pozastavení účinnosti 50-dňového zákazu zverejňovať volebné prieskumy s tým, že platí skorší právny stav.

Na ilustračnej snímke členovia volebnej komisie prepočítavajú hlasy. — Foto: TASR/AP

Bratislava 14. februára (TASR) - Od soboty (15. 2.) bude platiť zákaz zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Zverejňovať sa teda môžu do piatkovej polnoci. Za porušenie moratória na prieskumy hrozia sankcie. Moratórium trvá do skončenia hlasovania v parlamentných voľbách, ktoré sa konajú 29. februára.

V týchto voľbách platí dvojtýždňové moratórium na prieskumy. Ústavný súd SR v decembri 2019 totiž rozhodol o pozastavení účinnosti 50-dňového zákazu zverejňovať volebné prieskumy s tým, že platí skorší právny stav. Vyhovel návrhu prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá sporný paragraf zákona o volebnej kampani napadla ako protiústavný. Päťdesiatdňové moratórium na prieskumy schválil parlament na jeseň minulého roka.

Za porušenie zákazu zverejňovať prieskumy hrozí politickej strane pokuta od 30.000 do 300.000 eur, pre fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu je to 100.000 eur. Vydavateľ periodickej alebo neperiodickej publikácie alebo tlačová agentúra môže dostať pokutu od 1000 do 10.000 eur.

V parlamentných voľbách kandiduje 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.