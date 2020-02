NHL: Tampa Bay zvíťazila nad Edmontonom, Washington uspel na ľade Colorada

New York 14. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na piatok na domácom ľade nad Edmontonom 3:1. V drese víťazov odohral vyše 21 minút slovenský obranca Erik Černák, ktorý si do štatistík zapísal aj tri strely a deväť „hitov“.

Darilo sa aj Washingtonu, ktorý zvíťazil na ľade Colorada 3:2. Slovenský útočník Richard Pánik strávil na ľade vyše 12 minút. Toronto prehralo doma s Dallasom 2:3, do hry nezasiahli slovenskí obrancovia Martin Marinčin (Toronto) a Andrej Sekera (Dallas), ktorí zostali na tribúne.

výsledky:

Buffalo - Columbus 4:3 pp, Florida - Philadalphia 2:6, New Jersey - Detroit 4:1, Tampa Bay - Edmonton 3:1, Toronto - Dallas 2:3, Ottawa - Arizona 3:2, Minnesota - New York Rangers 3:4 pp a sn, Nashville - New York Islandres 5:0, Colorado - Washington 2:3, Anaheim - Calgary 0:6, Vegas - St. Louis 6:5 pp