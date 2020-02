TASR

Včera o 20:56 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fortuna liga: Tréner Cheu očakáva, že Spartak Trnava bude na jar silnejší

Na snímke zľava PR manažér Patrik Velšic, tréner Ricardo Chéu, kapitán Erik Grendel a športový riaditeľ Andrej Kostolanský — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 13. februára (TASR) - Šiesty tím futbalovej Fortuna ligy po jesennej časti FC Spartak Trnava si chce aj na jar udržať miesto v prvej polovici tabuľky. „V kádri nastalo pomerne veľa zmien, pribudli nové tváre, no naše ciele sa ostávajú nemenné – chceme ostať medzi najlepšou šestkou," povedal tréner Ricardo Cheu.

„Ja považujem každého hráča za dôležitého, či je to člen základnej zostavy, alebo širšieho kádra. Všetkých sme chceli nahradiť tak, aby sme boli konkurencieschopní a na jar silnejší. V príprave sme odohrali šesť zápasov, pomerne s pozitívnou bilanciou, no výsledky v prípravnom období nie sú to najdôležitejšie. Oveľa viac ma teší, že sa nikto nezranil a všetci sú pripravení na úvodný zápas ligy proti Slovanu,“ doplnil kouč.

Hektické obdobie pri skladaní mužstva

Portugalský tréner sa vyjadril aj k téme posíl: „Nových hráčov sme vyberali s dôrazom na ich profil a na pozíciu, na ktorej budú hrať. Myslím, že sme v náročnom období vybrali dobre a na jar budeme silnejší. Už na jeseň sme boli mužstvom, ktoré si vytvorilo pomerne veľa gólových príležitostí, ale nedávali sme góly. Verím, že tento nedostatok sa nám podarí odstrániť.“

Na snímke tréner Ricardo Chéu Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Športový riaditeľ Andrej Kostolanský počas zimy s najbližšími spolupracovníkmi zažili hektické obdobie pri skladaní mužstva. „Zmeny v kádri by mali byť v tejto fáze už na deväťdesiatdeväť percent ukončené. Väčšinu hráčov, ktorých sme toto obdobie chystali, sme mali počas celej prípravy k dispozícii. Verím, že každý z nich zvýši konkurenciu na svojom poste a budem rád, ak sa ktokoľvek z nich presadí a pomôže nám k výsledkom, ktoré potrebujeme,“ povedal pre oficiálnu stránka klubu.

Začína sa slávnym derby so Slovanom

Trnava už žije nedeľňajším derby medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. Podobne je to aj medzi hráčmi, ktorí sa nevedia dočkať súťažnej premiéry: "Lepší zápas na úvod si ani nemôžeme priať. Bude to mať náboj. Hrá sa o veľa, lebo my potrebujeme každý bod a Slovan bude chcieť nadviazať na výborné výkony z jesene," vyhlásil kapitán Erik Grendel.

Na snímke kapitán Trnavy Erik Grendel Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Neobáva sa toho, že o postup do hornej šestky bude bojovať viac tímov. „Pre súťaž je to len dobre, lebo sa zvyšuje atraktivita a v každom zápase o niečo pôjde. Verím, že na konci to budeme my, kto sa bude tešiť z postupu do šestky,“ zavŕšil.

Počas zimnej prestávky sa na Štadióne Antona Malatinského vymenil trávnik. Zápas proti Slovanu je na programe v nedeľu 16. februára od 15. hodiny.