Fortuna liga: Zlaté Moravce túžia po prvej šestke, motiváciou aj Slovenský pohár

Slovenský futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble chce v jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 nadviazať na výkony z jesene.

Na snímke tréner Karol Praženica — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zlaté Moravce 13. februára (TASR) - Slovenský futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble chce v jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 nadviazať na výkony z jesene. Do tímu trénera Karola Praženicu pribudli dve nové tváre, až šiesti futbalisti odišli.

V Zlatých Moravciach túžia po umiestnení v prvej šestke. „Jesenná časť bola pre nás po športovej stránke úspešná, aj preto sa tešíme na štart jarnej časti. Vieme, že prvé štyri kolá budú vabank – všetci túžime po hornej šestke. Naša pozícia nám velí, aby sme sa o ňu pobili. Sme v hre aj v Slovnaft cupe, ktorý sme už raz vyhrali a nebolo by zlé, v roku v ktorom oslavujeme 25 rokov existencie klubu, toto víťazstvo zopakovať. Bolo by pekné dostať sa do pohárovej Európy. Stále sme rodinný klub, finančne sme zabezpečení,“ uviedol Martin Ondrejka, ekonomický riaditeľ klubu.

Chcú pokračovať v jesenných výkonoch

V príprave odohrali Zlaté Moravce sedem stretnutí s bilanciou 4 víťazstvá, jedna remíza a dve prehry. Najlepším strelcom bol Martin Kovaľ s piatimi gólmi. „Budeme sa snažiť pokračovať v jesenných výkonoch. Z mužstva odišlo šesť futbalistov a dvaja prišli. Potrebujeme ešte jedného útočníka, niečo máme rozrobené, uvidíme ako to vypáli. Mužstvo sa už teší na úvodný zápas. Vieme, že všetko máme vo vlastných rukách. Budeme sa snažiť uhrať hornú šestku. V prípade, že to nevyjde, máme ďalšiu motiváciu v pohári, v ktorom sa budeme snažiť urobiť čo najlepší výsledok. V príprave sme dali možnosť aj chlapcom z našej akadémie. Haspra a Mihálik sú na súpiske pre jarnú časť sezóny. Je dobré, že máme vo Vrábľoch tretiu ligu, kde sa mladí hráči môžu vyhrať,“ povedal tréner Karol Praženica.

Za kabínu povedal pár slov kapitán Tomáš Ďubek: „Sme radi, že zimná príprava je minulosť. Tešíme sa na ligu. Všetci veríme, že uhráme top šestku. V Žiline chceme uhrať taký výsledok, aby sme boli spokojní.“