Dnes o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zakladateľka Ikaru: O jednu knihu sa bijeme aj štyria vydavatelia. A potom za ňu zaplatíme viac, ako si zaslúži

Vydavateľstvo Ikar oslavuje tento rok už svoje 30-te výročie. Ako vlastne vznikol najväčší vydavateľský dom na Slovensku a aký boj zvádzajú vydavateľstvá o jednotlivé knihy? O tom porozprávala v podcaste zakladateľka Ikaru Gabriela Belopotocká.

Na snímke moderátor podcastu Knižný kompas Milan Buno a zakaladateľka Ikaru Gabriela Belopotocká. — Foto: Adn

BRATISLAVA 13. februára - Vydavateľstvo Ikar, jednoznačná jednotka na dnešnom slovenskom trhu a najväčší vydavateľský dom, vzniklo priamo v jej obývačke. Gabriela Belopotocká si v podcaste Knižný kompas zaspomínala nielen na časy, ako vydavateľstvo vznikalo, ale aj na moment, kedy objavila slovenský fenomén - obľúbenú spisovateľku Táňu Keleovú-Vasilkovú.

Rozhovor s Gabrielou Belopotockou nielen o vzniku vydavateľstva Ikar, ale aj o tom, ako objavila Táňu Keleovú-Vasilkovú

nielen o vzniku vydavateľstva Ikar, ale aj o tom, ako objavila Táňu Keleovú-Vasilkovú Knižné tipy na zaujímavé čítanie s úryvkami, ktoré nahovorili známi slovenskí herci: Smrť a iné šťastné konce, Malé ženy, Slnečnice a iné

a iné TOP 3 - tri najpredávanejšie detektívky vydavateľstva Ikar za rok 2019

Dodnes Ikar predal už viac ako 34 miliónov kníh

Vydavateľstvo Ikar vzniklo ešte v roku 1990 a do dnešného dňa predalo viac ako 34 miliónov kníh. Na začiatky spomína jeho spoluzakladateľka a generálna riaditeľka Gabriela Belopotocká: „Vydavateľstvo Ikar vzniklo v mojom 1,5-izbovom byte. Desiati sme si sadli na môj gauč a povedali sme si, že založíme vydavateľstvo,“ ozrejmila pre podcast Knižný kompas. Rovnako jednoducho vznikol aj názov, ktorý je odvodený od mena hrdinu zo známej gréckej báje Daidalos a Ikaros. „Povedali sme si: Ikaros síce spadol, ale my nespadneme. Takže dáme skrátenú verziu a bude to len Ikar. A to sa nám zapáčilo,“ vysvetlila pôvod mena vydavateľstva Belopotocká.

Viac o tom, ako funguje boj medzi vydavateľstvami o konkrétne bestsellery, prečo bolo vydavateľstvo Ikar najprv zamerané len na ženy a preklady, ale aj to, ako Belopotocká objavila Táňu Keleovú-Vasilkovú a kedy na Slovensko príde Jo Nesbo, sa dozviete v podcaste Knižný kompas. Podcast vydavateľstva Ikar, ktorý vzniká v spolupráci s Dobrými novinami, pripravil a moderuje knižný publicista Milan Buno.