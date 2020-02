TASR

Dnes o 12:02 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fortuna liga: V Seredi so zmenami v kádri aj vo vedení, mesto dá financie na štadión

Na archívnej snímke hráči Serede oslavujú gól — Foto: TASR/Martin Palkovič

Sereď 12. februára (TASR) - Slovenský futbalový klub ŠKF iClinic Sereď hodlá v jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 zabojovať o prvú šestku. V klube, ktorému po jeseni patrí v tabuľke 10. miesto, prišlo cez zimu ku značným zmenám jednak v kádri, jednak v riadiacich štruktúrach.

Novým generálnym manažérom sa stal Roman Adamčík, novým športovým riaditeľom je Miroslav Greguška, ktorý bude mať na starosti aj mládež. A dôležitou novinkou je správa, že v Seredi by mali mať financie na stavbu nového štadióna.

Veľké zmeny

„Od 7. januára, keď sa začala zimná príprava, prišlo v klube k veľkým zmenám. Mesto odsúhlasilo financie na rekonštrukciu štadióna. Bude sa tu budovať moderný štadión, to je veľká zmena v živote klubu. Bude mať kapacitu 4000 divákov a mal by byť vybudovaný v priebehu roka. Ďakujeme mestu Sereď, aj poslancom mestského zastupiteľstva,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii klubu nový generálny manažér. Mesto odsúhlasilo na výstavbu 2 milióny eur.

Sereď bude hrať na jar v Zlatých Moravciach. „Dohodli sme sa s nimi korektne, snažili sme sa to našim fanúšikom urobiť čo najprijateľnejšie. Posledné 22. kolo základnej časti by sme mali odohrať v Nitre. Čo sa týka štvrťfinále Slovenského pohára, robíme všetko preto, aby sme hrali doma v Seredi, ale bude záležať od Ružomberka, či s tým bude súhlasiť,“ doplnil Adamčík.

Krok, ktorý sa Seredi nevyplatil

Novým hlavným trénerom je 43-ročný Peter Lérant, ktorého prijali na štúdium najvyššej trénerskej licencie a premiérovo už môže zastávať funkciu hlavného trénera. Bývalý reprezentačný obranca sa vlani z pozície asistenta Karla Stromšíka podieľal na historickom úspechu.

Vtedajší nováčik sa pri premiérovej účasti medzi elitou dostal do skupiny o titul. O to prekvapujúcejší bol koniec realizačného tímu po minulej vydarenej sezóne. Seredčanom sa tento krok nevyplatil.

Nový kouč Severomacedónec Slavče Vojneski ich priviedol na priebežnú 10. priečku. Žezla sa v zime ujali staronoví tréneri, len na čele je už práve komárňanský rodák. Jeho asistentmi budú Roland Praj a Igor Obert.

„Prípravu sme začali v domácom prostredí 7. januára a s prvou fázou sme boli spokojní. Potom sme sa presunuli na sústredenia do Turecka, kde sme odohrali štyri prípravné zápasy s kvalitnými súpermi. Dobre nás preverili. Mužstvo sa formovalo. Výsledky neboli podstatné. Mužstvo je naladené a načasovanie formy je akurát," povedal lodivod Serede.

Do mužstva prišlo množstvo hráčov

Do mužstva prišli noví hráči, resp, sa vrátil stopér Ľubomír Michalík. Zo Stoke City 19–ročný brankár Adnan Kanurič, ktorý je mládežníckym reprezentantom Bosny a Hercegoviny. Hráčsky sa však formoval v Rakúsku – v akadémiách LASK Linz a Red Bullu Salzburg.

Ďalej macedónsky stredopoliar Filip Duranski, či bosniansky útočník Senad Jarovič, na jeseň hosťujúci vo ViOne Zlaté Moravce, zo Slovana Bratislava na hosťovanie David Potoma. Novou tvárou je aj český stredopoliar Nicolas Šumský.

„Máme tu mladý talent, brankára Kanuriča z Bosny a počítame s ním do budúcnosti. Javí sa ako posila. Po odchode Venturu sme do stredu poľa získali dvoch dobrých hráčov Šumského a Durackého. Ofenzívu sme kvalitne doplnili Jarovičom. Prestupové obdobie sa nám vydarilo, no až samotné výsledky ukážu, ako to bude v lige,“ dodal Lérant.

Za kabínu dostal priestor kapitán Tomáš Hučko. „Tréneri sa vrátili po pol roku. Odvtedy sa veľa hráčov vymenilo. Ale trénujeme rovnako a verím, že budeme úspešní."