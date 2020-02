Klaudia Fiolová

Dnes o 14:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Len 8-ročný Jirka je majstrom sveta v šachu. Naučil sa ho hrať ešte skôr, ako vedel čítať

Snom Jiřího Boušku je to, aby sa stal veľmajstrom v šachu.

Jiří získal aj ocenenie Zlatý oříšek pre najúspešnejšie české deti v roku 2019 — Foto: Archív: Šachový svaz ČR

PRAHA 13. februára - Šikovný školák žne jeden úspech za druhým. Šach sa naučil hrať skôr, ako sa naučil čítať. Len 8-ročný Jiří Bouška sa postupne stal krajským víťazom, majstrom Českej republiky a následne aj Európy.

Bol už len krôčik od toho, aby sa stal aj majstrom sveta v tom, čo vie najlepšie. „Ísť na svetový šampionát bolo pre nás logickým krokom. Raz by sa chcel stať aj veľmajstrom,“ povedala Erika, matka malého Jiřího, pre portál Aktuálně.cz.

Už v mladom veku porazil aj oveľa starších súperov

Malý chlapec pochádza z Kameničky, malej českej dedinky, ktorá má okolo 800 obyvateľov. Preslávila sa tým, že tu žil a tvoril impresionistický český maliar Antonín Slavíček.

Jiří má len 8 rokov, ale už žne neskutočné úspechy — Foto: Archív: Šachový svaz ČR

Jiří má len 8 rokov, ale už žne neskutočné úspechy — Foto: Archív: Šachový svaz ČR

Jiří má len 8 rokov, ale už žne neskutočné úspechy — Foto: Archív: Šachový svaz ČR

Jiří má len 8 rokov, ale už žne neskutočné úspechy — Foto: Archív: Šachový svaz ČR

Jiří má len 8 rokov, ale už žne neskutočné úspechy — Foto: Archív: Šachový svaz ČR

V roku 2018 a 2019 sa Jiří vo svojej kategórii stal majstrom Českej republiky v rapid šachu. Sú to šachové partie, ktoré trvajú približne 30 minút. Práve v týchto súťažiach porazil aj omnoho starších súperov. Ako sedemročný vyhral bleskový turnaj ČEZ Chess Trophy v kategórii do 16 rokov. V júni v roku 2019 sa ako 8-ročný stal majstrom Pardubického kraja v kategórii do 12 rokov.

Ešte ten istý mesiac dosiahol väčší úspech, keď sa stal majstrom Európy

Po týchto skvelých úspechoch túžil ísť aj na svetové finále. Kým majstrovstvá Európy sa konali v Ružomberku, svetové finále bolo v Bielorusku. Jeho rodičia ale ani sekundu neváhali, syna podporili a išli s ním do Minsku.

„Vyhrával súťaže v republike, ale aj v Európe. Chcel preto skúsiť aj svetový šampionát. Mal veľké nadšenie a my sme ho vo všetkom podporovali,“ povedala jeho mama. Na začiatku mal ich syn 170 súperov a porazil najmä Rusov, ale aj Austrálčana.

Šach sa naučil hrať ešte v období, keď nevedel ani čítať

Jeho prvé šachové príručky boli plné obrázkov a diagramov. „Zo začiatku sa mi páčili najmä figúrky, preto som ich pozeral stále dookola. Neskôr ma zaujali diagramy a hlavne zahájenie hry, čo je najdôležitejšie,“ spomína v rozhovore pre Aktualne.cz Jiří.

Rýchlu hru si vybral preto, lebo dlhé partie ho nebavia. Podľa neho sú totiž nudné. Okrem šachu hráva aj volejbal, na gitare a baví ho biológia aj matematika. Prednedávnom získal aj ocenenie Zlatý oříšek pre najúspešnejšie české deti v roku 2019.