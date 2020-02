Roky nik nevedel, kto je krásna dáma na obraze v Betliari. Jej identita odhalila príbeh nenaplnenej lásky

BETLIAR 15. februára - Andrássyovci - meno, ktoré je úzko späté s Betliarom, krásnym kaštieľom v malebnej gemerskej krajine. Rodina Andrássyovcov dlhé roky obývala dnes tento jediný takmer úplne zachovaný kaštieľ na Slovensku. Jeho zbierky a rozsiahly anglický park lákajú návštevníkov z celého sveta. Táto pamiatka si zaslúži náš obdiv a každý človek, ktorý má i len zlomok času, by sa mal pri nej zastaviť a nahliadnuť do jej krás.

Niekdajšie šľachtické sídlo postupne odľahuje osudy jeho obyvateľov. Ako sa zdá, rodina Andrássyovcov zažila veľké množstvo dobrodružných či romantických príbehov. K tým najpútavejším rozhodne patrí osud lásky Charlotte Strachan k Emanuelovi I. Andrássymu.

V jednom zo salónov kaštieľa je vystavený portrét dámy, ktorý zaujme nielen krásou a eleganciou portrétovanej, ale aj svojimi výtvarnými kvalitami. „Dlhé roky sme pri otázkach identity vznešenej dámy a autorstva zjavne anglického portrétu krčili plecami – neznáma šľachtičná od neznámeho, pravdepodobne anglického maliara...“ hovorí Judita Krajčiová, kultúrno-propagačná manažérka múzea.

Identitu záhadnej krásky odhalil pri návšteve kaštiela v roku 1996 syn jeho posledného majiteľa, gróf Gejza II. Andrássy. Jeho úsmevnej poznámke pod obrazom: „Toto bola milenka môjho starého otca,“ nikto v tom čase nevenoval väčšiu pozornosť.

Až po viac než desiatich rokoch bola uverejnená štúdia Dezső Komárika o parchovanskom kaštieli, v ktorej sa autor pomerne podrobne zaoberá milostným vzťahom Emanuela I. Andrássyho a manželky grófa Emanuela Zichy-Ferrarisa (majiteľa kaštieľa v Rusovciach), Angličanky Charlotte Strachan.

Emanuel Andrássy I. - železný gróf

Narodil sa 3. 3. 1821 v Košiciach. Do spoločenského života vstúpil mladý gróf v zemplínskej župe. V roku 1847 ho zvolili za vyslanca turnianskej župy na bratislavský snem, neskôr ho menovali za hlavného župana. Aktívne sa zúčastnil politického diania v revolučných rokoch 1848/49. Vidiac nezdar revolúcie, odcestoval do Indie. Z tejto cesty vzniklo jeho rozsiahle dielo Cestovanie po východnej Indii, Cejlón, Jáva, Čína, Bengálsko. Gróf mal nepochybne pestované umelecké cítenie a napriek svojej dobrodružnej povahe dokázal do svojho diela plného spomienok na nástrahy poľovačiek na slony a nosorožcov vniesť aj romantický pohľad.