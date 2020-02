TASR, Dobré noviny

Dnes o 10:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Prieskum Focusu: Veľký skok OĽaNO, SNS mimo parlamentu

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v prvej polovici februára, vyhral by ich Smer-SD, druhé by bolo OĽaNO.

Igor Matovič, Peter Pellegrini, Michal Truban — Foto: TASR/Jaroslav Novák, Martin Baumann

BRATISLAVA 13. februára - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v prvej polovici februára, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 17 percent, druhé by bolo OĽaNO, ktoré by volilo 13,3 percenta respondentov, na treťom mieste by skončila ĽSNS so ziskom 12,2 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktoré na objednávku koalície PS-Spolu zrealizovala agentúra Focus v dňoch 6. - 12. februára 2020. Do parlamentu by sa ešte dostali koalícia PS-Spolu, strany Za ľudí, Sme rodina, KDH a SaS. Naopak, pred bránami NR SR by skončili SNS, Most-Híd, Dobrá voľba či Vlasť.

Politická strana: Február (%) Január (%) Počet kresiel Smer-SD 17,0 18,0 33 OĽaNO 13,3 9,0 25 ĽSNS 12,2 12,8 23 PS-Spolu 9,3 9,8 18 Za ľudí 8,2 10,8 16 Sme rodina 7,8 7,6 15 KDH 5,4 5,7 10 SaS 5,3 5,5 10 SNS 4,4 5,2 - Most-Híd 4,2 4,4 - Dobrá voľba 4,0 4,0 - Maďarská komunitná spolupatričnosť 3,9 4,0 - Vlasť 3,2 2,0 -

Najviac kresiel by získal Smer (33), nasledovali by OĽaNO (25), ĽSNS (23), koalícia strán PS a SPOLU (18), Za ľudí (16), Sme rodina (15), KDH (10) a SaS (10).