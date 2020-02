Dominika Pacigová

Dnes o 10:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chlapci prežili vonku v mraze viac ako 24 hodín. Svojimi telami chránili najmladšieho, aby prežil

Aj keď sa rodičia obávali najhoršieho, chlapci urobili všetko pre to, aby prežili.

Ilustračná snímka / Na snímke je 7-ročný Ethan Camille — Foto: pexels.com / Reprofoto CNN

NUNAM IQUA 13. februára - Chlapci sa išli previesť na snežných skútroch. Počasie sa však začalo zhoršovať. Ich rodičia mali obavy, pretože Ethan Camille sa spolu s tromi bratrancami nevrátili domov v dohodnutom čase. Hľadali ich skutočne všetci, dokonca aj helikoptéry, no pre nepriaznivé podmienky museli pátranie prerušiť. Mladíci mali len jeden cieľ, a to prežiť snežnú búrku a zachrániť najmladšieho chlapca, ktorého vzali so sebou. Celú noc strávili vonku v mínusových teplotách, no vykopali dieru a svojimi telami chránili batoľa, uvádza portál Daily Mail.

Riskovali vlastný život, aby zachránili najmenšieho

Najstarší chlapec mal len štrnásť rokov. Mama 7-ročného Ethana, Irene Camille, je neskutočne šťastná, že všetci chlapci prežili. Traja chlapci obetovali vlastné telá, aby zachránili najmladšieho Treya. „Neprajem nikomu, aby si prešiel tým, čím ja,“ povedala mamička, ktorá prežívala tieto hrôzostrašné chvíle v deň jej narodenín.

V mínusových teplotách prežili na Aljaške viac ako 24 hodín. Záchranári ich našli až na druhý deň poobede. Všetci boli podchladení, no prežili. „Obetovali svoje zdravie, aby sa ubezpečili, že batoľa prežije,“ dodala Irene Camille.

Stratili sa

S odstupom času Ethan objasňuje, ako sa stratili. „Videli sme líšku a snažili sme sa ju chytiť. Chceli sme sa rodičom pochváliť, čo sa nám podarilo. Keď ju dohnali, mysleli sme si, že je mŕtva, no opak bol pravdou. Potom sme sa stratili,“ vysvetlil pre portál Alaska Public.

Foto: Ilustračné Foto: pexels.com

Chlapci chcú na desivú noc čím skôr zabudnúť. „Pamätám si len čosi. Počasie ma núti zabudnúť,“ doplnil Ethan, ktorý je šťastný, že sa im podarilo prežiť v mínusových teplotách.