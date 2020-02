Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Vojvodinský Slovák: Prekvapila ma ústretovosť Slovákov na úradoch a v bežnom živote

Domov je tam, kde vás ľudia príjmu a sú k vám láskaví. Myslí si to Slovák z Vojvodiny, Štefan Rajčan, ktorý žije v Bratislave.

Štefan Rajčan s rodinou. — Foto: Archív Štefana Rajčana

BRATISLAVA 12. februára - Hoci sa na Slovensko nehrnú húfy migrantov, ktorí by u nás hľadali lepší život, ľudia z východoeurópskych krajín u nás vidia šancu ako si lepšie zarobiť. Ide najmä o obyvateľov Rumunska, Bulharska, Ruska, Srbska. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu tvoria až 23,2% všetkých cudzincov u nás.

Slovensko je obľúbenou krajinou aj pre Slovákov zo srbskej Vojvodiny. Keďže slovenčina je ich materinskou rečou, ľahšie sa im u nás integruje do spoločnosti. Prvá vlna migrácie vojvodinských Slovákov na Slovensko súvisela s krvavou vojnou v Juhoslávii v 90. rokoch.

Na snímke exponát počas výstavy Za horami, za dolami - tri storočia Slovákov vo Vojvodine. Foto: TASR/Pavol Zachar

V tom čase prišiel na Slovensko študovať aj Štefan Rajčan. Dnes už 48-ročný muž pracuje v Bratislave v oblasti IT a žije v Malinove so svojou rodinou. „Na Slovensko som prišiel v roku 1997, keď bola u nás v Srbsku komplikovaná aj politická, aj ekonomická situácia,“ zdôveril sa Štefan.

Návratová migrácia Vracajú sa do krajiny svojich predkov. Príbeh dolnozemských Slovákov sa začal pred približne 270 rokmi, keď v hojnom počte a v niekoľkých vlnách opúšťali severnejšie slovenské stolice a postupovali na juh. Podarilo sa im zachovať jazyk a kultúru. Najčastejšie cestovali za prácou, ale aj z náboženských dôvodov. Väčšina Slovákov, ktorí sa za Uhorska presťahovali na Dolnú zem, boli evanjelici - v tom čase boli prenasledovaní katolíkmi. Dnes žije v Srbsku odhadom necelých 60 000 Slovákov.

Prekvapili ho milí ľudia

Zdá sa, že mal šťastie. Viacerí Slováci by mu možno neuverili, no prvý kontakt s úradmi bol preňho pozitívnou skúsenosťou. „Prekvapila ma ústretovosť a milé jednanie ľudí, ktorých som stretával na úradoch, ale aj v každodennom živote,“ spomína Štefan.

Priznáva, že vybaviť si štipendium alebo prácu je pre vojvodinských Slovákov jednoduchšie aj vďaka tomu, že nemajú jazykovú bariéru a môžu si vybaviť preukaz zahraničného Slováka.

Vždy ho ohromovala možnosť pestrého vyjadrovania sa v slovenčine

Štefan je pôvodom z dedinky Pivnice v Juhobáčskom obvode vo Vojvodine. Navštevoval slovenskú škôlku a základnú školu. Už odmalička obdivoval, ako sa „nádherne môžu veci a pocity vyjadriť v slovenčine“.

Preto v nej už od detstva rád čítal. „Doslova som bol pyšný, že som Slovák. Musím uznať, že aj slovenský ľudový tanec a pôvodné ľudové piesne vedia rozochvieť srdce aj dušu a nie som voči nim ľahostajný,“ hovorí.

Pohľad do ulice v obci Pivnice. Foto: Google Maps.

Srb alebo Slovák?

Na Slovensku sa mu občas prihodí, že ľudia si pri prvom stretnutí myslia, že je Srb. Podľa jeho slov je to väčšinou vtedy, keď nevedia o tom, že v Srbsku bývajú aj Slováci. Na druhej strane hovorí, že v Srbsku nikto nie je prekvapený, že je Slovák, keďže tam žije veľa národnostných menšín. Nikdy sa mu však nestalo, že by na neho niekto pozeral cez prsty kvôli tomu, že je zo Srbska.

Kultúra Slovákov žijúcich stovky rokov vo Vojvodine pod rúškom času nasiakla istými zvláštnosťami. „Odlišná bude možno tým, že je pretkaná takou balkánskou príchuťou - z pestrých prídavkov balkánskych národov, ktoré napriek odlišnostiam dokázali a dokážu spolu žiť a navzájom sa obohacovať drobnosťami,“ odhalil Štefan svoj postreh.

Domov môže byť všade

V otázke, kde je jeho domov, má jasno. „Istý Mexičan povedal, že všade tam, kde je jeho gitara. Ja gitaru nemám, ale povedal by som to tak, že tam, kde vás ľudia príjmu, sú k vám láskaví, nepociťujete žiadnu núdzu a je vám dobre, je váš domov. Domov môže byť hocikde,“ hovorí.

Dodáva, že Srbsko je jeho rodisko a vracia sa tam rád, či už v myšlienkach alebo fyzicky, a vždy ho budú k nemu ťahať väzby z minulosti. „Tak je to jednoducho s nami ľuďmi, čo je za mlada v nás utkané, to si so sebou nesieme - dobré je, keď sa toho ani nechceme vzdať, lebo je to niečo pekné a príjemné,“ zamýšľa sa.

Priznáva, že na Srbsku mu chýbajú aj ľudia, ktorí tu už nie sú a tvorili to pekné v minulosti. Zároveň dodáva, že „chýba mi to, ako bolo v minulosti v Srbsku, resp. v bývalej Juhoslávii“.

Lepšie pracovné príležitosti

Pracovné príležitosti v Srbsku nie sú podľa neho také lákavé ako na Slovensku. Srbsko výrazne zasiahla globálna ekonomická kríza v roku 2008 a aj dnes si ľudia ťažko nájdu prácu. „Ľudia sa vo Vojvodine živia prevažne poľnohospodárstvom, ale, samozrejme, sú tam aj iné pracovné príležitosti,“ povedal.

„Určite by som bol rád, ak by to tam smerovalo k lepšiemu. Musím uznať aj to, že sa tam stále rád vraciam, ale či by som sa vrátil po toľkých rokoch, to už neviem,“ uzavrel.