TASR

Dnes o 14:56 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fortuna liga: Nováčik z Pohronia má na jar jediný cieľ - zachrániť sa

Nováčik najvyššej slovenskej súťaže odštartuje jarnú časť v sobotu o 14.00 h práve na pôde FC Nitra.

Na snímke zľava Danylo Beskorovainy (FC DAC) Mateuz Zachara (Pohronie) a Dominik Kružliak (FC DAC) — Foto: TASR/Ján Krošlák

Žiar nad Hronom 12. februára (TASR) - Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vstúpia do jarnej časti s jediným cieľom zachrániť sa vo Fortuna lige. Prezimovali na dvanástej priečke, keď za tri víťazstvá, päť remíz a desať prehier nazbierali štrnásť bodov, o jeden menej ako predposledná Nitra.

„Ukázali sme, že so súpermi zo spodnej šestky môžeme hrať vyrovnané zápasy. Máme ešte štyri kolá v základnej časti, chceme získať čo najviac bodov, potom si to rozdáme v dolnej polovici,“ povedal tréner Mikuláš Radványi, ktorý v októbri vystriedal dvojicu Ján Rosinský, Rastislav Urgela.

Nebola to prvá zmena na tomto poste, v auguste odstúpil z osobných a zdravotných dôvodov Milan Nemec. „Už na jeseň som hovoril, že mužstvo treba prebudovať a nanovo vyskladať. Preto odišlo toľko hráčov a prišli noví, ktorých som chcel do mužstva. Pevne verím, že budú posilami. Príprava bola krátka, zamerali sme sa najmä na fyzickú prípravu, to bol na jeseň najväčší problém. Prípravné zápasy naznačili, že sme na dobrej ceste, ale ukáže to až liga. Naďalej chceme hrať poctivý futbal s pokorou, dúfam, že nám to prinesie úspechy,“ dodal Radványi.

Poriadny prievan v kádri

Počas zimnej prestávky opustilo FK Pohronie trinásť futbalistov, prišli deviati. „Došlo k viacerým posunom dnu i von, museli sme okresať káder aj v rámci finančných možností. Viac sme sa zamerali na kvalitu a znížili sme kvantitu. Hráčov sme sledovali dlhodobejšie, liga ukáže, či tieto mená splnia naše očakávania. Popasovali sme sa s problémami a doviedli sme mužstvo na štart jarnej časti. Sme v očakávaní, ako budeme fungovať, to bude presné zrkadlo, ako mužstvo vyzerá, ako sa vieme posúvať. Museli sme sa prispôsobiť daným podmienkam, neberieme to ako výhovorku, práve naopak. Ideme sa tomu postaviť čelom, aby sme splnili cieľ. Spravíme všetko, čo bude možné, aby sme zachránili FL pre Žiar,“ zdôraznil športový riaditeľ Miroslav Filipko.

Tréner Radványi na stredajšej tlačovej konferencii uviedol, že tím sa snažil pretvoriť okolo stredopoliara a kapitána Lukáša Pellegriniho, ktorý v klube pôsobí od roku 2014. "Pre nás to bola veľmi náročná, ale veľmi potrebná príprava. Nebola dlhá, no myslím si, že sme sa dobre pripravili. Urobíme všetko pre splnenie cieľa, aby sme FL mohli hrať čo najďalej, aj v budúcej sezóne. Každý ligový zápas je pre nás pocta," povedal Pellegrini.