Vláda na poslednú chvíľu schvaľuje sociálne opatrenia na čele s 13. dôchodkom

Dôchodcovia majú ku koncu tohto roka dostať 13. dôchodok. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v stredu schválila vláda. O novele sa bude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com/stevepb

Bratislava 12. februára (TASR) - Dôchodcovia majú ku koncu tohto roka dostať 13. dôchodok. Má byť vo výške súčasného priemerného dôchodku, teda 460,40 eura, predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 eura. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v stredu schválila vláda. O novele sa bude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

„Účelom návrhu zákona je posilnenie práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa zavedením novej dôchodkovej dávky. Súčasná úroveň dôchodkových dávok je najmä pri nízkopríjmových poberateľoch nepostačujúca,“ zdôvodnilo ministerstvo práce skrátené legislatívne konanie.

Na 13. dôchodok majú mať nárok všetci poberatelia dôchodku. Jeho výška má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Poberateľovi sólo starobného dôchodku sa vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku. „V prípade, ak bude mať poistenec nárok na viacero dôchodkových dávok, vyplatí sa len jeden 13. dôchodok a to ten, ktorého suma je najvyššia,“ uvádza sa v návrhu zákona.

Z analýzy sociálnych vplyvov k návrhu zákona vyplýva, že predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 eura. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 eura, priemerný dôchodok vdov je 263,10 eura, vdovcov 208,80 eura. V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 eura. Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 eur a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,5 eura.

Celkovo by sa toto opatrenie malo dotknúť 1,4 milióna ľudí. Financovanie 13. dôchodku má byť s výnimkou sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti financované zo základných fondov starobného poistenia a invalidného poistenia.

Z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vyplýva, že celkovo sa očakávajú zvýšené výdavky rozpočtu verejnej správy z dôvodu zavedenia a vyplatenia trinásteho dôchodku všetkým poberateľom dôchodkových dávok na úrovni približne 442,2 milióna eur v tomto roku, na úrovni 477,2 milióna eur v budúcom roku, v roku 2022 by mali dosiahnuť 514,1 milióna eur a v roku 2023 by mali predstavovať 553,3 milióna eur.

Vyslovila nesúhlas s Istanbulským dohovorom

Vláda SR nesúhlasí s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji (známy ako Istanbulský dohovor) a navrhuje Národnej rade SR, aby rovnako vyjadrila nesúhlas s týmto dokumentom. Nesúhlasné stanovisko kabinetu schválili jeho členovia na stredajšom rokovaní.

Krok vychádza zo súčasnej situácie týkajúcej sa postoja a procesu odmietnutia ratifikácie dohovoru. Vláda v polovici decembra 2019 zobrala na vedomie uznesenie parlamentu z marca a novembra 2019, aby exekutíva nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii uvedeného dohovoru.

Dôvodom bola existencia pochybností pri výklade viacerých ustanovení tohto dokumentu a ich možných rozporov s Ústavou SR. Ide predovšetkým o rozpor s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy a tiež o nejasnosti v otázke odstraňovania rodových stereotypov.

Vláda v decembri poverila predsedu vlády požiadať prezidentku SR, aby oznámila Rade Európy úmysel SR nestať sa jeho zmluvnou stranou. Prezidentka Zuzana Čaputová tak zatiaľ neurobila, v procese ukončenia procesu odmietnutia Istanbulského dohovoru sa riadi iným právnym výkladom, ako je názor vlády.

Keďže zjednotenie stanovísk neprinieslo ani pondelkové (10. 2.) stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov k tejto téme, v záujme ukončenia diskusií o tomto dohovore vláda navrhla Národnej rade SR, aby s istanbulským dohovorom vyslovila nesúhlas.