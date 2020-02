TASR

NBA: Houston prerušil víťaznú šnúru Bostonu, Sixers doma zdolali Clippers

Kemba Walker (vľavo) z Bostonu a James Harden z Houstonu — Foto: TASR/AP

New York 12. februára (TASR) - Basketbalisti Houstonu triumfovali v zámorskej NBA nad Bostonom 116:105 a prerušili tak sedemzápasovú víťaznú šnúru hostí. James Harden k tomu prispel 42 bodmi, Russell Westbrook pridal 36.

Houston opäť ukázal, že dokáže zvládnuť zápasy aj bez klasického pivota. „Môžeme uspieť. Našli sme spôsob ako byť efektívni, hru, ktorá nám vyhovuje a je to účinné," povedal podľa TSN Westbrook.

Spurs ukončili sériu prehier

San Antonio ukončilo negatívnu sériu piatich prehier, keď uspelo na palubovke Oklahoma City 114:106. LaMarcus Aldridge si pripísal 25 bodov a 14 doskokov, Dejounte Murray mal na konte rovnako 25 bodov. Domácim nepomohlo k výhre ani 31 bodov od Chrisa Paula.

Úspech klubu z Texasu je o to cennejší, že Oklahoma City mala za sebou deväť víťazných zápasov z uplynulých desiatich a Spurs navyše pre kŕče v chrbte chýbal ich prvý rozohrávač DeMar DeRozan. „Mali sme za sebou veľa zápasov, ktoré sme nedokázali dotiahnuť do víťazného konca. Tento áno, za čo si moji hráči zaslúžia uznanie,“ zhodnotil duel tréner Spurs Gregg Popovich.

Kariérne maximum Williamsona

Najvyššie draftovaný hráč z roku 2019 Zion Williamson si utvoril kariérne maximum 31 bodov a New Orleans aj vďaka nemu zdolalo v súboji tímov tesne pod čiarou postupu do play off Portland 138:117.

Los Angeles Clippers prehrali vo Philadelphii 103:110 a v tabuľke Západnej konferencie klesli za Denver na tretie miesto. Za domácich si triple double pripísal Ben Simmons za 26 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií.

Kamerunský pivot Joel Embiid pridal 26 bodov a 9 doskokov a nevyviedlo ho z miery ani bučanie niektoých vlastných fanúšikov, ktoré si vyslúžil za kritiku bývalého spoluhráča Jimmyho Butlera na sociálnej sieti. „Je to celé zábava, fanúšikov som dokázal umlčať. Tímu to pomohlo vyhrať zápas," vyhlásil podľa ESPN Embiid.