TASR

Prokurátor navrhuje Kočnerovi a Ruskovi v kauze zmenky trest 20 rokov

Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) ukončil dokazovanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza.

Pavol Rusko — Foto: TASR/Jakub Kotian

Pezinok 12. februára (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta navrhuje obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi trest odňatia slobody vo výške 20 rokov za falšovanie zmeniek TV Markíza a marenie spravodlivosti.

Zmenky do roku 2016 nikto nikdy nevidel, uviedol Šanta vo svojej záverečnej reči. Na podpísanie zmeniek nebol podľa neho žiaden dôvod. Odmieta, že by sa nebohý advokát Ernest Valko podieľal na riešení sporu cez zmenky, ako to tvrdí obhajoba obžalovaných.

