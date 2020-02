Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Briti si berú príklad zo slovenských učiteľov. Tí našli riešenie na záškoláctvo

Učitelia zo Sniny našli perfektnú metódu, ako bojovať so záškolákmi. Učia sa od nich aj Briti.

Ilustračná fotka. — Foto: TASR/Miroslava Mlynárová, Usnplash/Shane Rounce

SNINA 12. februára - Problémy zo záškoláctvom riešia po svojom. Obetaví učitelia zo Spojenej školy internátnej v Snine chodia žiakov, ktorým sa do školy veľmi nechce, zobúdzať až domov, aby nevynechali vyučovanie. Riaditeľka školy Jana Kandriková pre TV JOJ tvrdí, že problémy s dochádzkou riešia už dlhšie.

Majú podobné problémy

S podobnými problémami so školskou dochádzkou detí zo sociálne slabších rodín sa trápia aj vo Veľkej Británii. „Sme tu preto, lebo máme podobné problémy - naše deti tiež nechcú chodiť do školy. Chceme sa naučiť niečo, čo po návrate do Anglicka môžeme vyskúšať,“ vysvetlila pre TV JOJ dôvod ďalekej návštevy Ellen Wilkinson, riaditeľka školy Veľká Británia.

Metódy učiteľov zo Sniny ich prekvapili. Zároveň veľmi ocenili obetavosť učiteľov, ktorí chodia budiť deti, aby prišli do školy. Tieto metódy podľa Kandríkovej prekvapili aj školských inšpektorov.

Môžeme sa učiť jeden od druhého

Briti ocenili aj to, že škola ponúka praktické predmety. „Najviac nás oslovilo to, že na tejto škole majú množstvo praktických hodín. Aj túto skúsenosť si odtiaľ odnesieme a budeme implementovať na našej škole," vysvetlila Wilkinson.

Na druhej strane, v Snine zas chýba množstvo odborníkov, ktorými disponujú britské školy. „Bohužiaľ, situácia v našej krajine je taká, že sme ešte len vo vývine a sme radi, že máme vôbec nejakého asistenta, ktorý nám pomáha s problémovými deťmi,“ uviedla Kandriková.