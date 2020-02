Fortuna liga: Pod Čebraťom v centre pozornosti boj o hornú šestku a Európu

TASR

Na snímke hráči MFK Ružomberok počas úvodného zrazu zimnej prípravy — Foto: TASR/Ján Krošlák

Ružomberok 11. februára (TASR) - Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok vstupuje do jarnej časti najvyššej súťaže Fotuna ligy s cieľom udržať si pozíciu v prvej šestke tabuľky a následne zabojovať o európske súťaže.

Káder neprešiel výraznejšími zmenami, počas zimnej prestávky ho opustil len Filip Hašek, ktorému sa skončilo hosťovanie, a z Dunajskej Stredy prišiel Ladislav Almási. Na odchode je aj albánsky stredopoliar Kristi Qose.

Na úvod boje o prvú šestku

„Na úvod mužstvo čakajú štyri zápasy o prvú šestku. V tabuľke sú minimálne bodové rozdiely medzi viacerými mužstvami. Verím, že túto fázu zvládneme a potom budeme bojovať ďalej. Vieme, že sa v prvom rade počíta pohárová Európa. Určite sa chceme o ňu usilovať,“ uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii generálny riaditeľ „Ruže“ Ľubomír Golis.

V rovnakom duchu pokračoval aj hlavný tréner Ján Haspra. „Ak chlapci zvládnu úvodné štyri kolá, opadne z nich nervozita, keďže nosná úloha bude splnená. Európska súťaž to by bolo niečo neuveriteľné, ale pokúsime sa o to," vyhlásil. Stopér a kapitán Ján Maslo spomenul aj ďalšiu ambíciu: "Sme vo štvrťfinále Slovenského pohára, aj s ním spájame nemalé očakávania.“

Príprava doma aj v zahraničí

Liptáci sa na jar najprv pripravovali v domácich podmienkach, potom boli desať dní v Turecku a od uplynulej stredy dolaďujú „fazónu“ predovšetkým na vlastnom umelom trávniku.

„Príprava dopadla na jednotku, všetko, čo sme si predsavzali, sa aj splnilo. Pobyt v Turecku vyšiel po všetkých stránkach, bol naozaj špičkový. Už sme plní očakávania,“ uviedol Haspra. Mužstvo odohralo šesť stretnutí s bilanciou tri víťazstvá a tri prehry.

