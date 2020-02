Najoceňovanejšia umelkyňa všetkých čias. Pre toto ľudia milovali Whitney Houston

TASR

S menom americkej umelkyne Whitney Houstonovej sa spájajú mnohé superlatívy. 11. februára uplynulo osem rokov od jej úmrtia.

Newark/Bratislava 10. februára (TASR) – S menom americkej umelkyne Whitney Houston sa spájajú mnohé superlatívy. Spevácka diva bola jednou z najúspešnejších a najpredávanejších speváčok všetkých čias, ako herečka zažiarila na striebornou plátne, bola tiež úspešnou producentkou a príležitostnou textárkou. V utorok 11. februára uplynulo osem rokov od jej úmrtia.

Whitney Houston roky kraľovala popovej scéne až do doby, kým jej impozantný hlas a krásu poznačila závislosť na drogách. V roku 2009 ju Guinnessova kniha rekordov uviedla ako najoceňovanejšiu umelkyňu všetkých čias.

Množstvo nesmrteľných hitov

Podľa slov jej kolegov z hudobnej brandže bola speváčkou, ktorej objem práce bol „závratný". Medzi jej nesmrteľné hity patria piesne „How Will I Know“, „Saving All My Love for You“ alebo „I Will Always Love You“ z úspešného filmu Osobný strážca (1992).

Narodila sa 9. augusta 1963 v Newarku v americkom štáte New Jersey do rodiny uznávaných hudobníkov. Jej matka, známa speváčka Cissy Houstonová, spievala vokály aj pre jej krstnú mamu – prvú dámu soulu Arethu Franklin a pre kráľa rokenrolu Elvisa Presleyho. Whitney Houstonová tak od útleho detstva vyrastala na prvotriednom soule a gospele.

Spievala už o jedenástich rokov

Ako jedenásťročná začala spievať v kostole a za krátky čas sa stala sólistkou gospelovej skupiny v Newarku. Neskôr vystupovala v baroch po boku svojej slávnej matky. V tínedžerskom veku si budúca hviezda pódií vyskúšala aj prácu modelky.

Jej krása vynikla na stránkach popredných módnych magazínov ako sú Cosmopolitan alebo Glamour. Priebežne s modelingom napredovala aj v hudbe. V roku 1985 debutovala albumom nazvaným Whitney Houston, ktorý sa zaradil medzi 500 najuznávanejších albumov všetkých čias.

Počas dlhoročnej hudobnej kariéry získala umelkyňa obrovské množstvo ocenení - šesťkrát cenu Grammy, 30-krát cenu Billboard Award (jedno zo štyroch hlavných hudobných ocenení, každoročne udeľované v USA) a 22-krát American Music Award (AMA).

Predala približne 170 miliónov CD, singlov i videí, na ktorých boli jej veľké hity ako „Saving All my Love for Your“, „How Will I Know“, „I Have Nothing“, „Greatest Love of All“ alebo „Do Broken Hearts Go“.

Po hviezdnych 90. rokoch prišiel pád

Ako herečka zarezonovala najmä v mimoriadne úspešnom romantickom filme The Bodyguard (Osobný strážca, 1992). Po boku Kevina Costnera stvárnila hlavnú úlohu hudobnej superhviezdy Rachel Marronovej. Zahrala si tiež v snímkach Waiting to Exhale (Až si vydýchnem, 1995) a The Preacher's Wife (Kazateľova žena, 1996).

V 90. rokoch minulého storočia bola Whitney Houston kráľovnou popu na vrchole svojej kariéry. Jej komerčný úspech však sprevádzali čoraz väčšie problémy v osobnom živote. V roku 1992 sa vydala za speváka Bobbyho Browna, ktorý mal povesť „zlého chlapca“ a ich komplikované 15-ročné spolužitie sprevádzalo užívanie drog a domáce násilie.

V marci 1993 sa páru narodila dcéra Bobbi Kristina. V televíznom rozhovore v roku 2002 sa speváčka priznala k užívaniu marihuany, kokaínu a závislosti na alkohole a liekoch na predpis.

Zomrela vo veku 48 rokov

V posledných desiatich rokoch života fenomenálnej umelkyne dominovalo užívanie drog, fámy o jej recidívach a pobytoch v rehabilitačnom zariadení. Závislosť si vyžiadala svoju daň, jej hlas stratil svoj niekdajší pôvab a predajnosť nahrávok sa prepadla. Whitney Houston zomrela 11. februára 2012 v hoteli v kalifornskom Beverly Hills vo veku 48 rokov.

Napriek osobným problémom ju mali kolegovia z hudobného priemyslu veľmi radi a po správe o jej smrti zaplavili médiá ich emotívne vyjadrenia. Nešťastný osud postihol jediné dieťa americkej speváčky.

Jej dcéra Bobbi Kristina Brownová zomrela 26. júla 2015 vo veku iba 22 rokov, približne pol roka po tom, ako utrpela nezvratné poškodenie mozgu pri incidente vo svojom dome na predmestí Atlanty (USA).