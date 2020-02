TASR

Dnes o 15:01 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní ME v zápasení: Horváth neuspel v repasáži, Drmola prehral v kvalifikačnom kole

Slovenský zápasník v grécko-rímskom štýle Denis Horváth odchádza z ME v Ríme bez víťazstva.

Na snímke v červenom drese hore slovenský zápasník v grécko-rímskom štýle Denis Horváth prehral na ME v Ríme hneď v 1. kole kategórie do 77 kg, keď podľahol Maďarovi Zoltánovi Lévaiovi (v modrom) hladko 0:9 v pondelok 10. februára 2020. — Foto: TASR/MTI

Rím 11. februára (TASR) - Slovenský zápasník v grécko-rímskom štýle Denis Horváth odchádza z ME v Ríme bez víťazstva. Po tom, čo v osemfinále hmotnostnej kategórie do 77 kg podľahol Maďarovi Zoltánovi Lévaiovi na technickú prevahu 0:9, prehral rovnakým výsledkom aj v následnej repasáži so Švédom Alexom Michelom Bjurbergom Kessidisom.

V grécko-rímskom štýle sa zo Slovákov na európskom šampionáte predstavil ešte Leoš Drmola, ktorý v utorok v hmotnostnej kategórii do 72 kg prehral v kvalifikačnom kole s Fínom Mikkom Petterim Peltokangasom 0:10 na technickú prevahu.

Slovenské zápasenie budú v Ríme reprezentovať ešte traja voľnoštýliari. V hmotnostnej kategórii do 86 kg sa predstaví strieborný medailista z MS 2017 Boris Makojev, v kategórii do 79 kg sa predvedie Achsarbek Gulajev a v kategórii do 74 kg bude štartovať Jakub Sýkora.