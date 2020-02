Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bývalý lovec: Jedna kožka rysa mala hodnotu ročného platu horára. Trofeje som dnes nahradil fotkami

Ondrej Galko chcel finančne zabezpečiť svoju rodinu, preto lovil rysy a iné šelmy. Dnes sa podieľa na ich monitoringu a pušku vymenil za fotoaparát.

Ondrej Galko a rys ostrovid — Foto: Youtube/Euro LargeCarnivores, Wikimedia/Martin Mecnarowski

JARABÁ 11. februára - Zastihli sme ho, keď v Jarabej v Nízkych Tatrách pomáhal kamarátovi, ktorý zapadol v snehu. V prírode je neustále. Bývalý horár Ondrej Galko dnes poskytuje lesné práce pre mesto Brezno a spravuje chatu. Okrem toho sa podieľa na monitorovaní veľkých šeliem.

Ekonomický motív lovu

Nebolo to vždy tak. Za komunizmu lovil rysy, líšky a aj kuny, potom ich predával na Západ. V tom čase umelá kožušina nebola taká kvalitná ako dnes. „Ženy vyhľadávali kožky na čiapky a goliere. Dali sa dosť dobre speňažiť. Navyše to výrazne prispievalo do nášho rodinného rozpočtu,“ vysvetľuje Galko pre portál Dobré noviny.

Predajom sa snažil uživiť rodinu. „Mal som mladú rodinu, dve deti, ktoré chceli študovať,“ povedal a dodal, že platy horárov boli veľmi nízke. „Jedna kožka rysa mala hodnotu ročného platu,“ spomína.

Živé zviera má vyššiu cenu

Doma sa pýši aj trofejou vlka. Strelil jednu starú vlčicu, ktorá bola vylúčená zo svorky: „Bol to veľký poľovnícky zážitok.“ Na druhej strane si dnes Galko uvedomuje, že živé zviera má oveľa väčšiu hodnotu.

Lov zavesil na klinec a v spolupráci s ostatnými inštitúciami pomáha monitorovať veľké šelmy. Pozoruje ich v oblasti Muránskej planiny, v Nízkych Tatrách a vo Veporských vrchoch. „Je to dané časom. Vtedy tú hodnotu mal úlovok. Dnes, v kontexte toho, čo sa deje v poľovníctve a toho, že rysov ubúda, majú väčšiu hodnotu živé šelmy,“ myslí si.

Rys ostrovid Foto: Wikimedia/Martin Mecnarowski

Pušku vymenil za fotoaparát

Teší sa, že môže byť pri tom, keď sa spočítajú stavy zvery. Pušku navyše vymenil za fotoaparát: „Mám pár krásnych záberov z fotopascí, napríklad rysicu s mláďatami. Tie zábery mi nahrádzajú trofej a zviera nemusí zomrieť.“

Odkedy je rys úplne chránený, s jeho lovom prestal. Napriek tomu si myslí, že jeho legálny lov mal svoje výhody. „Aj napriek tomu, že jeho lov nie je povolený od roku 2005, pytliaci lovia naďalej,“ hovorí.

Odhaduje, že odlov je stále na rovnakej úrovni, ako bol predtým. „Keď bol lov legálny, vedeli sme, koľko sa ich strelilo, kde to bolo. Vedeli sme aj vekové zloženie úbytku, či to bol samec, samica. Dnes to ľudia skrývajú doma,“ dodal.

Národný park Muránska planina Foto: Facebook/Národný park Muránska planina.

Európania v blízkosti šeliem

Bývalý horár je súčasťou kampane Svetového fondu na ochranu prírody, ktorú spustil s partnermi v rámci projektu LIFE EuroLargeCarnivores. Galko spolu s ostatnými Európanmi hovorí o živote v blízkosti európskych veľkých šeliem, ako sú vlk, medveď, rys či rosomák.

V sérii videí sa o skúsenosti delia farmári, turisti, ochrancovia zvierat či poľovníci. Farmári hovoria o skúsenostiach s útokmi vlkov na dobytok, no zároveň si uvedomujú prínos šeliem pre prírodu a zodpovednosť za ochranu stád. Ďalší ľudia vidia v prítomnosti šeliem i ekonomickú príležitosť pre región či podnikanie.

Pozrieť celé video (je možné zapnúť aj slovenské titulky):