Smer chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu. Most-Híd jeho návrhy nepodporí

Na tlačovej konferencii legislatívnu iniciatívu vlády predstavil premiér s vedúcim Úradu vlády SR Matúšom Šutajom Eštokom a poslancom Národnej rady SR, členom parlamentného výboru pre sociálne veci Erikom Tomášom (Smer-SD).

Bratislava 11. februára (TASR) – Vláda bude v stredu (12.2.) schvaľovať návrh zákona o zdvojnásobení rodinných prídavkov od roku 2021 a rovnako úpravu zákona, ktorým bude garantované vyplatenie 13. dôchodku vo všetkých kategóriách už v decembri 2020.

Poslanci Smeru-SD by rovnako mali iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej by sa spomínané návrhy, v rámci skráteného legislatívneho konania, ešte pred parlamentnými voľbami (29.2.) mali prijímať. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Most-Híd nepodporí, SNS áno

Koaličná strana Most-Híd nepodporí návrhy strany Smer-SD premiéra Petra Pellegriniho na zdvojnásobenie rodičovských prídavkov a uzákonenie 13. dôchodku. Dôvodom sú blížiace sa parlamentné voľby a stabilita verejných financií, povedal v utorok na tlačovej konferencii predseda strany Béla Bugár.

Naopak, predseda parlamentu a SNS Andrej Danko sa s premiérom a s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom na zvolaní mimoriadnej schôdze dohodol. Dankovou podmienkou je, aby vláda predložila na rokovanie aj Istanbulský dohovor. Ďalšou podmienkou Danka je zrušenie diaľničných známok pre fyzické osoby či živnostníkov s vozidlami do 3,5 tony.

Danko tiež dodal, že kontaktoval aj ďalšieho koaličného partnera, predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára. „Ponúkol som mu aj to, aby sme si zvolali ešte Koaličnú radu, aby pochopil všetky súvislosti. Podľa mňa nemá všetky informácie, a verím, že aj Most-Híd ešte prehodnotí postoj k tejto mimoriadnej schôdzi,“ pripomenul.

Volebná korupcia najhrubšieho zrna, odkazuje SaS

Mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chce Smer-SD rokovať o vyšších rodičovských prídavkoch ako aj o 13. dôchodku, je podľa opozičnej SaS volebnou korupciou. „Volebná korupcia, ktorú tu predvádza Peter Pellegrini (Smer-SD) a celý Smer-SD, je nehoráznosť. Svojimi návrhmi na zvýšenie rodičovského príspevku a presadeniu 13. dôchodku ukázali populizmus najhrubšieho zrna, ktorým chcú zakryť svoje každodenné rozkrádanie,“ uviedla SaS v stanovisku pre médiá.

Podľa opozičnej strany sa Smer-SD bojí, že vo voľbách si ľudia zvolia poctivých politikov, ktorí vytrhnú Slovensko z rúk korupčníkov a mafie. „Uvedomujú si svoj koniec a ešte na poslednú chvíľu chcú využiť dane a štátne peniaze na zaplatenie vlastnej kampane. Navyše, je absolútne neprípustné, aby tu končiaca vláda takto hospodárila s peniazmi nás všetkých a nechávala tu za sebou spálenú zem,“ tvrdí SaS. Vyzvala preto orgány činné v trestnom konaní, aby sa touto „volebnou korupciou Smeru-SD“ zaoberali.

Náhle rozhodnutie tesne pred voľbami

Pellegrini vysvetlil náhle rozhodnutie tým, že Smer-SD chce predísť situácii, aby po februárových voľbách, v prípade víťazstva strán terajšej opozície, nevznikla situácia, že sociálne opatrenia a ďalší progres opatrení v prospech seniorov či mladých rodín zastaví „nemohúcnosť (terajšej-pozn. TASR) opozície sa na hocičom dohodnúť“.

Koaliční partneri podľa jeho slov sú o predkladanej iniciatíve informovaní. „S vysokou pravdepodobnosťou môžem povedať, že zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu by mala podporiť strana SNS,“ dodal premiér. „Verím, že sa nájde dostatok poslancov, ktorí schvália program schôdze a budú o našich návrhoch hlasovať,“ dodal.

Náklady na realizáciu opatrení odhadol v prípade zdvojnásobenia rodinných prídavkov na vyše 300 miliónov eur na rok 2021, pokiaľ ide o dôchodky, ide o sumu okolo 500 miliónov eur, od ktorej však treba odrátať sumu alokovanú na vyplatenie vianočných príspevkov.

„Dôchodcovia dostanú 13. dôchodok vo výške priemerného starobného dôchodku - 460 eur, rovnako v priemernej výške sa ich poberateľom vyplatí invalidný či sirotský dôchodok,“ priblížil Pellegrini.

Kde vezme peniaze?

Na tlačovej konferencii odpovedal na otázku, či takéto náklady unesie štátny rozpočet. „Bude musieť, vždy sme v rozpočte takéto prostriedky našli,“ povedal. Dodal, že sa budú hľadať rezervy, no dúfa aj vo zvýšenie daňových príjmov prostredníctvom očakávaného efektívnejšieho výberu daní.

Mimoriadne rokovanie parlamentu by malo podľa jeho slov byť spojené aj s témou Istanbulského dohovoru. „Ak bude predseda parlamentu Andrej Danko ako predseda parlamentu chcieť urobiť rozhodnutie o Istanbulskom dohovore procedúrou na pôde parlamentu, nepôjdeme cestou stiahnutia podpisu, ktorý som deklaroval ako možnosť,“ pripustil predseda vlády.

Ministerstvo financií (MF) SR uviedlo, že nepozná presné parametre pripravovanej legislatívy, preto nateraz nebude hovoriť o kvantifikácii a vplyvoch týchto opatrení.

„V prípade, že vláda návrhy schváli, bude ministerstvo financií v rámci možností rozpočtu hľadať zdroje na ich krytie. Už teraz však môžeme povedať, že vzhľadom na výdavkové limity na tento rok to bude veľmi náročná úloha,“ priblížila riaditeľka tlačového odboru MF SR Alexandra Gogová.