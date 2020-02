TASR

Legenda Rimanov Totti začal podnikať, chce zastupovať hráčov a hľadať talenty

Bývalý taliansky futbalista Francesco Totti začal podnikať v oblasti hľadania talentov a zastupovania hráčov.

Na snímke bývalý kapitán AS Rím Francesco Totti — Foto: TASR/AP

Rím 11. februára (TASR) - Bývalý taliansky futbalista Francesco Totti začal podnikať v oblasti hľadania talentov a zastupovania hráčov. Dlhoročný kapitán AS Rím, v ktorom prežil celú kariéru, založil na tieto účely dve spoločnosti - IT Scouting a CT10.

Totti uzavrel aktívnu kariéru v lete 2017, ihneď nastúpil do štruktúr klubu, no v júni 2019 odišiel s tvrdením, že sa nestotožnil s aktivitami organizácie. „Začína sa nové dobrodružstvo. Som hrdý, že vám môžem predstaviť dve organizácie so sídlom v Ríme. Budú poskytovať poradenstvo hráčom i klubom,“ oznámil Totti na Twitteri.