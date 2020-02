TASR

Dnes o 12:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mapovanie zanedbaných území v Bratislave pomôže navrhnúť ich obnovu

Otvorenie medzinárodnej výstavy Voda a mesto – brownfieldy, ilustračné foto — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 10. februára (TASR) – Zmapovaním nevyužitých a zanedbaných území, tzv. brownfieldov na území Bratislavy dostane mesto podklady a dáta pre strategicko-územné plánovanie a návrhy na revitalizáciu týchto území, ktoré predstavujú urbanisticko-estetický problém s negatívnym dosahom na životné prostredie.

Pre TASR to uviedla architektka Magda Ďurdíková, ktorá v pondelok prezentovala verejnosti urbanistickú štúdiu, týkajúcu sa brownfieldov v Bratislave. Štúdiu pripravovali a koordinovali pracovníci oddelenia územného plánovania bratislavského magistrátu.

„Na území hlavného mesta SR sme identifikovali vyše 130 lokalít brownfieldov na ploche 631 hektárov. Vyše 114 lokalít z nich nie je ekologicky zaťažených, väčšina je v súkromnom vlastníctve,“ informovala Ďurdíková.

„Najväčší počet takýchto území sa nachádza na území Ružinova a Nového Mesta,“ priblížila ďalej. Štúdia sa venovala aj tzv. významným brownfieldom, teda nevyužívaným budovám s historickou hodnotou.

Po zmapovaní a vytvorení registra brownfieldov, ktorý sa bude každé dva roky aktualizovať, by ďalším krokom mali byť návrhy na možnosti obnovy týchto území, ktoré by sa mali premietnuť aj do zmeny v územnom pláne mesta.

„Revitalizácia brownfieldov môže pomôcť zastaviť trend negatívneho rozširovania mesta mimo hraníc zastaveného územia a ďalšieho zaberania napríklad poľnohospodárskej pôdy,“ uviedla ďalej Ďurdíková.

Verejnosť sa na prezentácii pýtala na regulatívy revitalizácie takýchto priestorov i benefity, ktoré bude môcť samospráva ponúknuť realizátorom takejto obnovy. Otázky smerovali i na konkrétne lokality či problematiku revitalizácie v území, ktoré je súčasťou ochranného pásma.

Taktiež k možnému dočasnému využitiu takýchto brownfieldov, napríklad pre umelecké podujatie či projekty kreatívneho priemyslu.

Urbanistická štúdia je zverejnená na webe hlavného mesta, k nahliadnutiu je tiež k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu v budove magistrátu. Verejnosť ju môže písomnou alebo elektronickou formou pripomienkovať do 29. februára, adresy sú zverejnené na webe mesta.

Na konci februára je naplánovaná v priestoroch bývalých Grösslingových kúpeľov na Fajnorovom nábreží výstava s panelovou diskusiou, venujúcej sa téme brownfieldov.