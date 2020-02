Ľubomíra Somodiová

Nevesta darovala svojmu ženíchovi špeciálny darček, na ktorý nikdy nezabudne

Video plné emócií rozhodne nenechá žiadne oko suché.

Nevesta darovala ženíchovi ten najkrajší darček — Foto: Facebook/Love Stories TV

INDIANA 11.februára - Svadba je pre mnohých najkrajší deň v živote. Američan Ty z Indiany vie, že pre neho to platí dvojnásobne. Okrem toho, že si bral svoju životnú lásku Karli, prvýkrát v živote uvidel farby.

Okuliare pre farboslepých

Keďže Ty je farboslepý, jeho nastávajúca preňho vymyslela úžasný darček – okuliare, ktoré mu umožnia vidieť svet vo všetkých jeho krásnych farbách. Ty bol z darčeka v úplnom šoku. „Nie je to možné, veď sú také drahé,“ povedal prekvapený ženích vo videu, ktoré na Facebooku zdieľal portál Love Stories TV.

Karli sa nevedela dočkať a nabádala ho, aby si ich rýchlo nasadil. Ty sa nenechal dlho presviedčať. Nemohol uveriť, že tú krásu vidíme každý deň „To je to, čo vidíte každý deň? Je to nereálne,“ povedal dojatý muž a spolu s jeho budúcou manželkou sa im do očí vtisli slzy.

Voľba srdca

Ty sa nevedel vynadívať na trávu, na nebo a na všetko okolo. S radosťou vymenovával všetky farby, ktoré rozpoznal. Všetko preňho vyzeralo inak, lepšie, až na jednu vec. „Okuliare ťa vôbec nezmenili. Stále vyzeráš úžasne,“ povedal manželke.

Na to Karli zavtipkovala, že teraz môže zmeniť svoj názor a nemusí si ju vziať .„Nie, to je nemožné - vybral som si ťa nie na základe vzhľadu, ale srdca,“ adresoval jej nádherné slová.