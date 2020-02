TASR

Dnes o 14:39 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: Chicago prehralo s Winnipegom, Haláka tesne pred zápasom vyradilo zranenie

Hokejisti Colorada zvíťazili vo štvrtom zápase NHL za sebou.

Brankár Bostonu Tukka Rask chytá šancu Adam Erneho z Detroitu — Foto: TASR/AP

New York 10. februára (TASR) - Hokejisti Colorada zvíťazili vo štvrtom zápase NHL za sebou. V noci na pondelok zdolali domácu Minnesotu 3:2. V tabuľke Západnej konferencie figurujú na druhom mieste o tri body za St. Louis, majú však k dobru dva duely. Wilds utrpeli prvú prehru po troch výhrach.

Colorado podržal český brankár Pavel Francouz, ktorý mal 34 úspešných zákrokov. Do bránky sa postavil prvýkrát od 20. januára. „Bol spoľahlivý ako vždy. Vždy, keď sme ho mali v bránke v tejto sezóne, bol skvelý. Myslím si, že sme mu mohli pomôcť aj viac, ale on to zvládol,“ povedal obranca Matt Calvert.

Výborná bilancia v sérii na ľade súperov

Colorado uzavrelo sériu na ľade súperov s výbornou bilanciou štyri víťazstvá a len jedna prehra, teraz ho čaká päť domácich duelov. „Som spokojný s tým, ako teraz hráme. Udržať si bilanciu 4:1 a ešte po zápase so súperom z divízie je veľmi dôležité,“ uviedol útočník Gabriel Landeskog.

New York Rangers si na vlastnom ľade poradili s trápiacim sa Los Angeles 4:1. Kings nebodovali po piaty raz v sérii, z uplynulých jedenástich zápasov získali iba tri body a sú poslední v Západnej konferencii, v NHL má horšiu bilanciu iba Detroit.

Jazdcov potiahol ruský brankár

„Jazdcov“ potiahol ruský brankár Igor Šestorkin, ktorý chytil až 42 striel súpera a triumfoval v piatom z uplynulých šiestich stretnutí. V ďalších dueloch by mal dostať opäť šancu, keďže podľa trénera Davida Quinna je najkonzistentnejší z brankárov Rangers. O post jednotky bojuje s legendou Henrikom Lundqvistom a Alexandarom Georgievom.

„Najlepší z nich bude hrať. Naša priorita je vyhrávať zápasy a ten, kto to dokáže, bude hrať,“ povedal tréner. Za Rangers sa presadil aj fínsky útočník Kaapo Kakko, ktorý strelil svoj prvý gól v uplynulých 14 dueloch.

Halák nenastúpil kvôli zraneniu

Red Wings dokázali v nedeľu zdolať vedúci tím súťaže Boston 4:1. Bruins neuspeli napriek výraznej streleckej prevahe 40:20 a prišili o šesťzápasovú víťaznú sériu. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral v drese Bostonu 18:47 min, mal dve strely na bránku.

Do bránky hostí sa mal pôvodne postaviť Jaroslav Halák, tesne pred zápasom ho však vyradilo zranenie v hornej časti tela a do zápasu nastúpil Tuukka Rask, informoval portál nhl.com. „Trápi ho to už nejaký čas, v stredu dokázal nastúpiť, ale dnes nie,“ povedal tréner Bruce Cassidy.

Skvelý brankár Detroitu Bernier

Dva góly Detroitu zaznamenal Andreas Athanasiou, 39 zákrokmi sa blysol brankár Jonathan Bernier. „Myslím si, že sme korčuľovali veľmi dobre a mali sme aj dostatok šancí, no nedokázali sme ich premeniť. Nevyužili sme ani jednu z našich presiloviek a to sa im podarilo, v tom bol rozdiel,“ povedal obranca Torey Krug. „Pre nás to bol naozaj dobrý test., Ukázal, že keď naozaj bojujeme, môžeme zdolať každého,“ uviedol pre nhl.com dvojgólový strelec Athanasiou.

Anaheim strelil tri góly v úvodnej tretine a nakoniec udržal víťazstvo 3:2 nad Buffalom až dokonca. O jeho góly sa postarali Jakob Silfverberg, Ryan Getzlaf a Nick Ritchie. Brankár Ryan Miller kryl 31 striel a dosiahol 385. víťazstvo v NHL, čím sa vyrovnal Mikeovi Vernonovi na 15. priečke historických tabuliek.

Toews dosiahol 800. bod v základnej časti

Chicago viedlo po prvej tretine 2:0, no v ďalšom priebehu dostalo od Winnipegu päť gólov a tak natiahlo sériu prehier na tri stretnutia. Útočník Blackhawks Jonathan Toews asistoval na gól Dominika Kubalíka a zaznamenal 800. bod v základnej časti NHL (341+459). „Je to pekný míľnik, pekné číslo, ktoré som dosiahol v mojom rodnom Winnipegu. No bohužiaľ, na body to nestačilo,“ povedal.