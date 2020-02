TASR

Dnes o 13:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Hawks zdolali Knicks po dvojnásobnom predĺžení, Bogdanovič zarmútil Houston

Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili v noci na pondelok v NBA na palubovke Clevelandu 133:92.

Joe Ingles (vľavo) a Bojan Bogdanovič z Utahu — Foto: TASR/AP

New York 10. februára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili v noci na pondelok v NBA na palubovke Clevelandu 133:92. Napravili tak sobotné zaváhanie, keď podľahli v Minnesote 115:142. Clippers sú v tabuľke Západnej konferencie na 2. mieste za mestskými rivalmi Lakers. Cleveland je posledný na Východe, horšiu bilanciu v lige má iba Golden State.

Cavaliers utrpeli 12. domácu prehru za sebou a vôbec najhoršiu v histórii organizácie. Nepomohla im ani premiéra Andreho Drummonda, ktorého získali z Detroitu. V dueli nazbieral 19 bodov. „Dnes sme hrali naozaj mizerne, veľmi zlá bola už prvá štvrtina a potom sme to len márne doháňali,“ citovala agentúra AP domáceho Kevina Lovea.

Young prepisoval históriu

Atlanta potrebovala dve predĺženia na domáce víťazstvo nad New Yorkom 140:135. V drese Hawks sa darilo Traeovi Youngovi, ktorý dosiahol 48 bodov a 13 asistencií.

Nastrieľal aj šesť trojok a stal sa po LeBronovi Jamesovi a Kevinovi Durantovi tretím hráčom v histórii profiligy, ktorý zaznamenal aspoň desať 40-bodových zápasov pred 22. narodeninami.

Bogdanovič zarmútil Houston

Hawks si nechali v závere utiecť vedenie. „Dosť mi to pokazilo dojem zo zápasu, keď v závere vyhrávate a cítite, že by ste mali vyhrať, ale súper dostal duel do predĺženia. To nám vzalo veľa energie, ale bojovali sme a nakoniec našli cestu k víťazstvu,“ povedal Young.

Houstonu nestačilo ani triple double Jamesa Hardena a prehral na vlastnej pôde s Utahom 113:114. Harden si pripísal 28 bodov a po desať doskokov a asistencií. Najúspešnejším z domácich bol Russel Westbrook s 39 bodmi. Zápas rozhodol ťažkou trojkou v poslednej sekunde Bojan Bogdanovič.