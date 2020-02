TASR

Dnes o 09:57 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prievidžania vybojovali triumf v Slovenskom pohári vo volejbale

Volejbalisti VK OSMOS Prievidza po druhý raz v klubovej histórii triumfovali v Slovenskom pohári.

Na snímke víťaz Superfinále Slovenského pohára vo volejbale mužov VK OSMOS Prievidza — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. februára (TASR) - Volejbalisti VK OSMOS Prievidza po druhý raz v klubovej histórii triumfovali v Slovenskom pohári. Zverenci Rostislava Chudíka v nedeľňajšom Superfinále SP v Eurovia Aréne v Bratislave zvíťazili nad tímom TJ Slávia Svidník 3:0. Ako prvý mužský zástupca tak získali novú Trofej Štefana Pipu.

Prievidžania zopakovali finálový triumf z roku 2018, vtedy na domácom záverečnom turnaji SP v súboji o zlato rovnako zdolali Svidníčanov v troch setoch. Slávia neuspela ani v treťom pohárovom finále (ani 2012) a naďalej čaká na prvú veľkú trofej do klubovej vitríny. V tejto sezóne sa tieto družstvá stretli piatykrát, Prievidza zvíťazila po štvrtý raz v sérii, informoval web SVF.

Superfinále Slovenského pohára finále mužov: TJ Slávia Svidník - VK OSMOS Prievidza 0:3 (-17, -23, -21) Rozhodovali: Mokrý a Sarka Svidník: J. Hriňák, Tatarenko, Macko, Pietrzak, Fedorenko, Matušovský, libero S. Paňko (R. Vitko, Šellong) Prievidza: P. Porubský, Javorčík, Ludha, N. Pavlov, Pavelka, Prešinský, libero Ľ. Nemec (Rehák, P. Kudra, Mačuha) MVP: Nikolaj Pavlov (Prievidza)

Prievidza Svidníku nedala žiadnu šancu

„Kohúti“, obhajcovia extraligového titulu, vleteli do finále ako víchor a v prvom sete viedli aj o desať bodov (20:10), napokon zvíťazil o osem. Druhá časť bola vyrovnaná do polovice setu, zlepšenou hrou v druhej polovici sa Prievidza dostala k siedmim setbalom (24:17), ale napokon z toho bola dráma.

Svidník pri podaní striedajúceho Šellonga znížil na 23:24, ale „kohúti“ to na poslednú chvíľu stihli a viedli 2:0. Svidníčania bojovali aj v treťom sete, ale Prievidza aj vďaka výborným blokom ušla štyrmi bodmi za sebou na 19:15 a v závere si ustrážila triumf.

Hlasy po zápase /zdroj: svf.sk/:

Rostislav Chudík, tréner Prievidze: „Z triumfu v Slovenskom pohári mám veľkú radosť. Pred zápasom prišiel aj stres, ale som rád, že sme tú finálovú výzvu prijali a vyrovnali sa s ňou. Nie všetko u nás teraz klape, máme určité zdravotné problémy aj technické, keďže sme menili hráčov v zostave, o to viac ma teší, že sa chlapci zomkli a bojovali. Chlapcom ešte raz ďakujem, zvládli sme prvý vrchol sezóny. Pavlov sa nesmierne rýchlo dostáva do formy, je to príklad profesionála.“

Milan Javorčík, smečiar a kapitán Prievidze: „Družstvo skladáme každý rok, ale vždy veľmi dobre. Vždy, keď o niečo ide, dokážeme sa dať dokopy a zabojovať. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyhrať pohár, pretože to nevyzeralo tak, že budeme takto hrať. Každý chcel získať trofej, ale my sme vstúpili do zápasu o trochu agresívnejšie a súper sa nevedel chytiť. Zvládli sme aj dôležitú koncovku druhého setu a v treťom sa nám odviazal vynikajúci Nikolaj, ktorý je právom MVP. Dnes nám to išlo v obrane na bloku aj v poli a najmä sme do toho dali srdiečko.“

Peter Tholt, tréner Svidníka: „Určite sme mali naviac, ale nepredviedli sme to, čo v nás je. Prievidza hrala dobre, ale náš výkon mohol byť určite lepší. Nesplnili sme niektoré taktické veci; neviem, či z nervozity alebo priveľkého chcenia. Verím, že to ešte trochu napravíme v extraligovom play-off.“