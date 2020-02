Dominika Pacigová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zachránil život svojmu dvojčaťu. Schudol 27 kg, aby mohol darovať bratovi obličku

Mladý Američan zachránil bratovi život a je rád, že zmenil aj svoj životný štýl.

Na snímke sú bratia Dalton a James — Foto: Reprofoto Today, Facebook/The Kidney & Hypertension Group

TULSA 10. februára - V čase, keď mal Dalton Ingley 26 rokov, mu začali zlyhávať obličky. Mal vysoký krvný tlak, bol hospitalizovaný a diagnóza lekárov ho šokovala, pretože sa cítil dobre. Jeho identické dvojča James sa preto rozhodol zmeniť svoj životný štýl, aby mu mohol darovať obličku, uvádza portál Today.

Zmenil svoj život, aby pomohol bratovi

Dalton sa po nepríjemnej diagnóze nevzdával a chodil do práce. Zlom však nastal v januári 2018, keď mal zápal pľúc, musel prestať pracovať a lekári mu povedali, že bude musieť podstúpiť transplantáciu obličky. Jeho brat James nezaváhal ani sekundu. „Automaticky povedal áno,“ uviedol Dalton, ktorý sa v súčasnosti cíti dobre.

James však musel zmeniť svoj životný štýl. Pred dvomi rokmi vážil 135 kilogramov a lekári mu povedali, že musí schudnúť. Začal viesť zdravší život a zhodil 27 kilogramov. „Celý môj život sa zmenil. Zistil som, že dokážem lepšie spať,“ dodal.

Tvrdí, že by to urobili aj ostatní

V máji 2018 daroval Daltonovi po úspešnej transplantácii svoju obličku. Dnes tvrdí, že jeho rozhodnutie bolo najdôležitejšou vecou, ktorú mohol urobiť. „Vedel som, že keď budem mať šancu, urobím, čo budem môcť,“ povedal James.

James zachránil bratovi život a je rád, že zmenil aj svoj životný štýl. „Je to príležitosť urobiť niečo pre svojho priateľa, človeka, suseda či člena rodiny. Myslím si, že som urobil to, čo by urobili aj ostatní,“ uzavrel James Ingley.