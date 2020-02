Dominika Pacigová

Dnes o 16:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Psy dokážu rozoznať šťastnú tvár. Keď máte zlú náladu, presne vedia, čo majú urobiť

Neraz sa hovorí, že pes je najlepším priateľom človeka. Zaujímavosťou však je, že dokáže rozpoznať, či sa tešíte alebo či vás niečo trápi.

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com

ATLANTA 10. februára - Štúdie dokazujú, že štvornohí miláčikovia sú omnoho múdrejší, ako si myslíme. Dokážu rozpoznať ľudské emócie, rozumejú mnohým slovám a snažia sa odpovedať svojským spôsobom. Ich hlavným cieľom je však potešiť majiteľa, uvádza portál Bright Side.

Psy dokážu rozpoznať ľudské emócie

Štúdia poukazuje na fakt, že pes pozorne sleduje, ako jeho majiteľ vyjadruje emócie. Práve preto vie, keď z neho srší pozitívna energia, ale aj keď ho niečo trápi.

Určite ste si všimli, že váš štvornohý miláčik vám venuje omnoho viac pozornosti, keď sa necítite dobre. Jeho cieľom je potešiť vás, pretože miluje, keď vidí, že sa smejete. Schopnosť psa pochopiť ľudské emócie súvisí s interakciou, ktorá je medzi psom a človekom.

Vedia, čo hovoríte

Hoci psy nerozumejú všetko, čo hovoríte, dokážu reagovať na bežné slová, ktoré často používate. Nie je to len pre to, že ste ich to naučili, ale aj preto, že vás chcú potešiť.

Foto: Ilustračné Foto: pexels.com

Zaujímavosťou je, že niektorí chlpáči čakajú odmenu, keď splnia to, čo chcete. Ich cieľ je jasný. „Psy chcú potešiť svojich majiteľov,“ hovorí neurovedec Gregory Berns.

Dokážu rozoznať šťastnú tvár

Vedci ukázali psom 15 fotografií. Na každej z nich bol iný človek s inými emóciami. Dospeli k záveru, že v pamäti si dokážu uchovať ľudskú tvár.

Omnoho rýchlejšie a jednoduchšie si zapamätajú tvár človeka, ktorý je šťastný. Na druhej strane, psy majú problém určiť rozdiel medzi smutnou a nahnevanou tvárou.