Výtvarná súťaž pre malých a veľkých chce upozorniť na potrebu chrániť Zem

Organizátori chcú touto témou poukázať na to, že sa ľudia voči Zemi dlhodobo správajú bezohľadne a dôsledky klimatických zmien začíname pociťovať aj v bežnom živote.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Dano Veselský

Banská Štiavnica 9. februára (TASR) - Žiaci a študenti každého veku, ale aj dospelí sa môžu zapojiť do 22. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas. Svoje práce, ktoré majú byť tento rok zamerané na tému Modrá planéta horí - nestačí čakať!, môžu zasielať do 17. apríla.

Výzva pre malých aj veľkých

„Výtvarná súťaž je výzvou pre malých aj veľkých autorov či kolektívy, aby sa pokúsili prostredníctvom tvorby zdieľať nadšenie a radosť z čistej prírody, ale aj apelovať na jej krehkosť a potrebu ochrany,“ informovala Petra Páchniková zo Slovenského banského múzea.

Súťažiaci si môžu zvoliť ľubovoľnú techniku, vyhodnotenie súťaže a vernisáž súťažných prác sa uskutoční 19. mája vo výstavných priestoroch Berggerichtu.

Súťaž vyhlásili Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica a mesto Banská Štiavnica.