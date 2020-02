Dominika Pacigová

Dnes o 10:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Brad Pitt získal svojho prvého Oscara. Herec sa pri ďakovnej reči neubránil dojatiu

Na 92. ročníku udeľovania filmových cien Oscar v Los Angeles​ si ocenenie prebral od americkej herečky Reginy Kingovej.

Brad Pitt si preberá Oscara za rolu kaskadéra Cliffa Bootha vo filme Vtedy v Hollywoode — Foto: TASR/AP

LOS ANGELES 10. februára - Brad Pitt sa konečne dočkal. Populárny americký herec totiž získal Oscara za úlohu kaskadéra Cliffa Bootha v komediálnej dráme Vtedy v Hollywoode od legendárneho režiséra Quentina Tarantina.

Pitta ocenili v kategórii herec vo vedľajšej úlohe, pričom sošku si prvýkrát prevzal ako jednotlivec, uvádza portál BuzzFeed.

Zbožňuje svoje deti

Leonardo DiCaprio hrá vo filme, ktorý sa odohráva v roku 1969 v Los Angeles, zašlú hviezdu amerických westernov, zatiaľ čo Pitt stvárňuje jeho kaskadéra. „Ďakujem, je to neuveriteľné,“ povedal Pitt pri ďakovnej reči po tom, čo si ocenenie prebral z rúk herečky Reginy Kingovej.

Následne ďakoval režisérovi Quentinovi Tarantinovi. Tvrdí, že je to skutočne o ňom, pretože je originálny a jedinečný. Bez neho by bol filmový priemysel omnoho suchší. „Hľadajte v ľuďoch to najlepšie, očakávajte najhoršie, ale pozerajte na to najlepšie,“ skonštatoval.

Niekoľko slov venoval aj Leonardovi DiCapriovi. No potom začala byť jeho reč omnoho emotívnejšia. „Nepatrím medzi tých ľudí, čo by sa obzerali naspäť do minulosti, ale teraz musím,“ pokračoval herec. Rozprával o svojich prvých zážitkoch, ako ho jeho kamaráti zobrali do autokina na preslávený western Butch Cassidy a Sundance Kid.

Poďakoval sa Geene Davisove a Ridleymu Scottovi, ktorí mu dali jeho prvú filmovú rolu, a všetkým úžasným ľuďom, ktorých stretol počas svojej kariéry a vďaka ktorým tu dnes stojí. Na záver venoval slová aj svojim deťom. „Je to pre moje deti, zbožňujem vás,“ dodal Pitt.