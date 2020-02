TASR

Meillard vyhral paralelný obrovský slalom v Chamonix a získal malý glóbus

Slovenský reprezentant Adam Žampa neuspel v kvalifikácii.

Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard (uprostred) sa teší z víťazstva v nedelňajšom paralelnom obrovskom slalome Svetového pohára vo francúzskom Chamonix 9. februára 2020. Druhý skončil jeho krajan Thomas Tumlera (vľavo), tretí bol Nemec Alexander Schmid. — Foto: TASR/AP

Chamonix 9. februára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa stal víťazom nedeľňajšieho paralelného obrovského slalomu Svetového pohára. Vo francúzskom Chamonix predstihol vo veľkom finále o 25 stotín krajana Thomasa Tumlera a slávil premiérový triumf v prestížnom seriáli. Tretí bol Nemec Alexander Schmid.

Slovenský reprezentant Adam Žampa neuspel v kvalifikácii. V súčte dvoch jázd dosiahol 34. najrýchlejší čas 42,32 sekundy. Žampa bol o 1,08 s pomalší ako víťaz kvalifikácie Talian Giovanni Borsotti. Od postupu medzi finálovú tridsaťdvojku ho delilo 11 stotín.

Nedáva to zmysel, tvrdí víťaz

Meillard mohol oslavovať v Chamonix dvakrát, pretože získal aj malý glóbus za celkový triumf v obrovskom paralelnom slalome. V tejto sezóne sa udeľoval malý glóbus v tejto disciplíne prvýkrát. Išli sa iba dve podujatia, v decembri vo večernom paralelnom obrovskom slalome v talianskej Alta Badii triumfoval Nór Rasmus Windingstad a Meillard bol deviaty. Na čele SP zostal Nór Henrik Kristoffersen, ktorý v nedeľu zabodoval desiatym miestom.

„Prvý triumf v SP je určite krásny, ale krásne je byť na pódiu aj spolu s Thomim. Áno, mám malý glóbus, je to pekné, ale po dvoch pretekoch to nedáva veľký zmysel. Bolo by krajšie a prestížnejšie, ak by som vyhral krištáľový glóbus v slalome alebo obrovskom slalome. Dúfam, že FIS to v budúcej sezóne vylepší a dodá viac súťaží do kalendára. Teraz to totiž naozaj reálne neukazuje, kto je najrýchlejší v tejto disciplíne,“ citoval víťaza portál sport.ch.