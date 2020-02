TASR

Fantastická Vlhová v super-G v elitnej desiatke

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli pretekov super-G Svetového pohára alpských lyžiarok v nemeckom stredisku Garmish-Partenkirchen 9. februára 2020. — Foto: TASR/AP

Garmisch-Partenkirchen 9. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení 30 pretekárok v nedeľňajšom super-G Svetového pohára v nemeckom Garmisch-Partenkirchene na 9. mieste. Za najlepšou Corinne Suterovou zaostala o 1,41 sekundy. Švajčiarka sa zároveň dostala na čelo celkového poradia v hodnotení disciplíny. Druhá skončila so stratou 43 stotín Nicole Schmidhoferová z Rakúska, tretie miesto vybojovala Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,70).

Vlhová vyrazila na trať ako dvanásta v poradí, no nie za ideálnych podmienok. Na svoju jazdu si totiž musela počkať, pretože pred ňou spadla Talianka Sofia Goggiová so štartovým číslom 11. Na prvom medzičase zaostávala za vedúcou Suterovou o 29 stotín, toto manko napokon narástlo na 1,41 s. Slovenskú reprezentantku v cieli klasifikovali na šiestom mieste, neskôr je predbehli ešte tri pretekárky.

S nástrahami náročnej trate sa najlepšie vyrovnala Suterová, ktorá štartovala ako piata v poradí. So štartovým číslom 7 vyrazila na trať nemecká pódiová nádej a víťazka sobotňajšieho zjazdu Viktoria Rebensburgová, ktorá však v strednej časti zaváhala a spadla. Preteky na chvíľu prerušili, nemecká lyžiarka napokon prišla do cieľa sprevádzaná aplauzom divákov. Dovtedajšia líderka hodnotenia disciplíny Federica Brignoneová z Talianska vyrazila na trať s číslom 9, ale od úvodu mala na Suterovú manko, do cieľa napokon prišla so stratou 90 stotín sekundy.

Vlhová zvládla nástrahy trate oveľa lepšie ako dve z troch topfavoritiek, ktoré vypadli, ale dištancovala o 65 stotín aj olympijskú víťazku v super-G, Češku Ester Ledeckú. „Nemyslela som si, že to bude také ťažké, zvlášť po tom, ako som videla pády Rebensburgovej a Goggiovej. Bolo ťažké sa po nich skoncentrovať. Snažila som sa do toho dať všetko, ale bolo to ťažké, trať bola naozaj hrboľatá a miestami to bolo nebezpečné. Lyže mi vibrovali pri každej bránke. Ale teším sa, že to dopadlo aspoň takto,“ povedala slovenská reprezentantka pre RTVS.