NHL: Chárovi gratulovali v Bostone k dvom míľnikom, pridal sa aj Ovečkin

Chárovi robili na ľade spoločnosť manželka, dcéra a dvaja synovia.

Na snímke je kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára (uprostred), ktorého si pred súbojom zámorskej hokejovej NHL Bostonu s Arizonou uctili desaťminútovým slávnostným ceremoniálom pri príležitosti jeho jubilejného 1500. zápasu v NHL a 1000. zápasu v drese Bruins v Bostone 8. februára 2020. Cez video mu k míľnikom pogratulovali niektoré súčasné i bývalé hviezdy profiligy. — Foto: TASR/AP

Boston 9. februára (TASR) - Slovenského hokejového obrancu Zdena Cháru si pred súbojom Bostonu s Arizonou (4:2) uctili desaťminútovým slávnostným ceremoniálom pri príležitosti jeho jubilejného 1500. zápasu v NHL a 1000. zápasu v drese Bruins. Cez video mu k míľnikom pogratulovali niektoré súčasné i bývalé hviezdy profiligy.

Chárovi robili na ľade spoločnosť manželka, dcéra a dvaja synovia. Z rúk prezidenta klubu Cama Neelyho dostal od tímu hodinky, zájazd do ľubovoľnej destinácie, zlatú hokejku a obraz. Diváci v TD Garden si potom mohli pozrieť na videu aj vrcholy jeho kariéry. V ňom sa potom Chárovi dostalo niekoľko gratulácií od ligových osobností ako Alexander Ovečkin, Jonathan Toews, Mark Giordano, Steven Stamkos, Anže Kopitar či Nicklas Lidström. Diváci mu potom pripravili obrovské ovácie.

„Hlavou mi prešlo veľa emócií. Bol som nesmierne šťastný, že tam mohla byť so mnou moja rodina, pretože to sú ľudia, ktorí toho veľa obetovali počas mojej kariéry. Najmä moja manželka. Som veľmi vďačný za tento ceremoniál,“ citoval Cháru klubový web.

Štyridsaťdvaročný obranca vstúpil do NHL v drese New Yorku Islanders, potom pôsobil v Ottawe Senators. V roku 2011 priviedol Boston ako kapitán k zisku Stanleyho pohára. V NHL odohral 1539 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 655 bodov (205+450), v play off pridal 68 bodov (18+50) v 182 dueloch. V roku 2009 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny.