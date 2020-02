Cena Bratislavská čučoriedka na Prešporskom bále pre Magdalénu Rovňákovú a Miloša Jurkoviča

TASR

Na bálových hostí čakal bohatý program, k dobrej zábave prispeli domáci aj zahraniční hudobní hostia.

Bratislava 9. februára (TASR) – Historická budova bratislavskej Reduty bola v sobotu večer (8. 2.) miestom 19. ročníka Prešporského bálu. Hostia sa zabávali na troch scénach, v hlavnej koncertnej sále, divadelnej sále a chillout scéne. Súčasťou bálu bolo už tradične aj sedemnáste udeľovanie Ceny Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka.

Na bálových hostí čakal bohatý program, k dobrej zábave prispeli domáci aj zahraniční hudobní hostia. Otvorenie patrilo Bratislavskému chlapčenskému zboru s dirigentkou Magdalénou Rovňákovou a úvodný valčík v podaní frekventantov kurzov tanečnej školy Jagermajster. V hlavnej sále sa striedali Metropolitný orchester Bratislava a Orchester Pavla Zajáčka, v divadelnej sále skupiny Funny Fellows, Modus Memory a Funkiez. V chillout zóne bálových hostí zabávali Cigánski Diabli, Silent Trio a DJ Flebo. Po polnoci sa predstavila americká speváčka Nicole McCloud a česká formácia David Koller & Band.

Držiteľom ceny Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka sa podľa rozhodnutia Čestnej rady v 17. ročníku v kategórii Osobnosť stal koncertný sólista, profesor hry na flaute Miloš Jurkovič za výnimočné interpretačné, pedagogické a organizačné pôsobenie v oblasti klasickej hudby. V kategórii Idea – Počin patrí ocenenie Magdaléne Rovňákovej, zakladateľke a umeleckej vedúcej Bratislavského chlapčenského zboru. Založila ho v roku 1982, na scéne je už 38 rokov.

„Keďže sa rozprávame v Redute, tento zbor vznikol práve tu v Redute. Slovenská filharmónia potrebovala chlapčenský zbor na interpretáciu oratórií a kantát, kde boli vyslovene party pre chlapcov, pre chlapčenské teleso a žiadne nebolo k dispozícii. Takže tento zbor som zakladala práve v tejto úžasnej budove. Presnú štatistiku členov nemám, ale keď sme mali 35. výročie, tak ich bolo nejakých 1.200, čo je pozoruhodné číslo. Sú medzi nimi už dnes renomovaní umelci, či už sólisti národného divadla, či členovia filharmonického zboru, ale aj mladí muži, ktorí sa venujú džezu alebo populárnej hudbe, takže sa z toho veľmi teším,“ uviedla pre TASR ocenená Magdaléna Rovňáková.

„Dnes sa cítim ako Prešporák, nie vždy sa človek takto cíti. U mňa je dôležité to, že som sa narodil v Bratislave, prežil som tu celý život a myslím si, že som pre Bratislavu aj niečo urobil, ako umelec aj ako pedagóg. Bratislava je pre mňa najkrajšie mesto na svete, napriek tomu, čo sa tu niekedy deje, s čím nesúhlasím. Spomínam na Bratislavu veľmi rád, keď bola ešte oveľa menšia. Skoro všetci z jednej generácie sme sa poznali, chodili sme na Korzo, ktoré bolo tu pod oknami Reduty, pravidelne cez týždeň aj v sobotu podvečer. Zoznamovali sme sa, ohovárali sme sa, obdivovali baby. Bolo to krásne, ale nemôže sa to už vrátiť, štýl sa mení, život sa mení,“ povedal pre TASR ocenený Miloš Jurkovič.

„Máme veľmi zodpovednú úlohu, pretože odkaz Jula Satinského každým ročníkom silnie. Tento rok sme siahli do sféry hudby, čo zdanlivo vyzerá ako monotematické. Všimli sme si rozsah a krásnu životnú kariéru profesora Miloša Jurkoviča, nielen ako hudobníka telom a dušou, ale aj ako organizátora a realizátora hudobného života v Bratislave, ktorý ďaleko presahoval hranice nášho mesta. V prípade Bratislavského chlapčenského zboru je tá voľba jednoznačná. Je to dnes taký pojem v živote nášho mesta, ktorý tiež presahuje rámec, ktorý je reprezentatívny. Je to skvelé, že Bratislava má takýto súbor, ktorým sa môže pýšiť v zahraničí,“ doplnila pre TASR autorka ceny Júliusa Satinského Katarína Rimóczyová.