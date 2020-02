TASR

Dnes o 11:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fed Cup: Slovenky postúpili na finálový turnaj v Budapešti, rozhodla Schmiedlová

Slovenky spoznajú svoje súperky na finálovom turnaji v utorok, keď je v Budapešti na programe žreb.

Na snímke kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták (tretí sprava), jeho zverenkyne Rebecca Šramková (druhá zľava), Jana Čepelová (vľavo), Magdaléna Rybáriková (druhá sprava), Anna Karolína Schmiedlová (vpravo) a Viktória Kužmová (tretia zľava) sa tešia po výhre nad Veľkou Britániou v kvalifikačnom dueli o postup na finálový turnaj Pohára federácie v Bratislave 8. februára 2020.

Bratislava 8. februára (TASR) - Slovenské tenistky sa prebojovali na finálový turnaj Pohára federácie v Budapešti (14.-19. apríla). V kvalifikačnom dueli svetovej skupiny zdolali v Bratislave Veľkú Britániu 3:1. O rozhodujúci tretí bod sa na antuke v NTC zaslúžila Anna Karolína Schmiedlová, ktorá v súboji tímových dvojok zvíťazila nad Hariett Dartovou 7:5, 6:3.

Slovenky spoznajú svoje súperky na finálovom turnaji v utorok, keď je v Budapešti na programe žreb. Dvanásť družstiev rozdelia do štyroch trojčlenných skupín, do semifinále postúpia iba ich víťazi. Účasť v Budapešti už majú okrem Slovenska istú vlaňajší fedcupoví finalisti Francúzsko s Austráliou, Česko ako držiteľ voľnej karty, domáce Maďarsko, Španielsko, Švajčiarsko, Nemecko a Belgicko.

Schmiedlová bola hlavnou strojkyňou slovenského triumfu nad Britkami, keď vyhrala obe dvojhry. Proti Dartovoej nastúpila s cieľom nadviazať na výborný výkon z piatkového zápasu proti Heather Watsonovej, v ktorom stratila iba päť gemov. Slovenke vyšiel začiatok a vďaka brejku v šiestom geme viedla 4:2. Dartová však následne vyrovnala na 4:4. Britka hrala rovnako ako v súboji s Viktóriou Kužmovou odvážne, vychádzal jej obojručný bekhend po čiare. V koncovke setu však mala navrch Schmiedlová, ktorá hrala konštantne a vo výmenách robila menej nevynútených chýb.

V úvodnom geme druhého dejstva musela Schmiedlová tuho bojovať o svoj servis, odvrátila dva brejkbaly. To isté sa jej podarilo aj za stavu 1:1, keď otočila z 15:40. Pri vyrovnaní na zhodu mala šťastie, keď loptička z rakety Dartovej skončila milimetre za základnou čiarou. Diváci sledovali v týchto momentoch výborný tenis, obe hráčky dávali do toho maximum. Schmiedlová borcovaná domácimi fanúšikmi predviedla za stavu 3:2 plejádu víťazných forhendov a zobrala Dartovej servis. Následne zvládla náročný gem na servise, v ktorom prehrávala 0:40 a po potvrdení brejku už dotiahla zápas do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila pri vlastnom servise v poradí tretí mečbal.