Plevník-Drienové: Fašiangový sprievod zabavil obyvateľov spevom a tancom

Fašiangy obnovili podľa vedúcej miestneho folklórneho súboru (FS) Dúbravček Janky Muráňovej pred 27 rokmi.

Tradičný fašiangový sprievod masiek v obci Plevník-Drienové, okres Považská Bystrica, 8. februára 2020. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Plevník-Drienové 8. februára (TASR) – Spevom a tancom zabavil v sobotu sprievod dvadsiatky fašiangových masiek s muzikantmi na konskom voze obyvateľov považskej obce Plevník-Drienové.

„Snažíme sa, aby sprievod prechádzal po všetkých uliciach a každý občan bol pripravený na to, že sú fašiangy a treba sa aj zabaviť. Začíname ráno o deviatej a končíme v neskorých večerných hodinách. Je to spojené s fašiangovou veselicou a zabíjačkou,“ povedal starosta obce Miroslav Kremeň.

Fašiangy obnovili podľa vedúcej miestneho folklórneho súboru (FS) Dúbravček Janky Muráňovej pred 27 rokmi. „Chceme zachovať tradície a postupne to učiť aj mládež. Keď sme začínali, chodilo nás päť. Jedna harmonika, jedna trúbka a tri masky. Teraz máme aj koníka a myslím si, že je to veľmi pekné. Chodila s nami aj naša dychovka. Len rokmi už trošku zostarli a je to naozaj únavné, chodiť šesť – sedem hodín po dedine," podotkla.

Tradičný fašiangový sprievod masiek v obci Plevník-Drienové, okres Považská Bystrica, 8. februára 2020. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Sprievod pohostil aj 75-ročný Paľo Urík. „Veľmi sa mi to páči. Dojíma ma to a som rád. Za nás to nebolo. Bola len zábava, maškarný ples a tam to končilo. Potom sme sa rozbehli po chalupách a chodili sme vinšovať,“ zaspomínal si.

Na obecnej zabíjačke môžu obyvatelia aj návštevníci obce ochutnať podľa Muráňovej pravé zabíjačkové špeciality z Plevníka-Drienového a okolia. „Na fašiangovej veselici na všetkých čakajú muziky - cimbalová muzika Josefa Marečka z Moravy, naša dychová hudba Hoľazňanka, naše gitaristky Drienky, mužské spevácke skupiny Moravia a Poniklec. No a členovia FS Dúbravček, ktorí robia fašiangový sprievod,“ dodala vedúca miestneho FS.