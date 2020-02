TASR

Dnes o 13:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lyžovanie-SP: Skvelá Vlhová v zjazde v elitnej desiatke, triumf Rebensburgovej

Vlhová po 6. a 11. mieste v Bansku dosiahla ďalšie cenné umiestenie v zjazde.

Petra Vlhová počas zjazdu. — Foto: TASR/AP

Garmisch-Partenkirchen 8. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová predviedla v sobotňajšom zjazde Svetového pohára v nemeckom Garmisch-Partenkirchene ďalší výborný výkon. Po odjazdení prvej tridsiatky pretekárok jej patrilo ôsme miesto, keď za najlepšou Viktoriou Rebensburgovou zaostala o 1,74 sekundy. Domáca zjazdárka odsunula na druhé miesto Talianku Federicu Brignonenovú, ktorá stratila 61 stotín sekundy, tretia bola Češka Ester Ledecká (+0,83). Rebensburgová slávila 19. víťazstvo v pretekoch SP, premiérové v zjazde.

Vlhová po 6. a 11. mieste v Bansku dosiahla ďalšie cenné umiestenie v zjazde. „Som celkom spokojná. Áno, mohla som ísť ešte trochu rýchlejšie, no na začiatok je to fajn. Veľmi sa teším, že som išla úplne inak ako v tréningu, v piatok som nemala svoj deň. Dnes to bolo oveľa lepšie, bola lepšia podložka, vyliali to vodou, čo mi vyhovuje,“ povedala slovenská reprezentantka pre RTVS.

Na náročnej zjazdovke Kandahar zajazdila prvý kritériový čas Brignonenová, ktorej parádne vyšli najmä technické pasáže v strednej časti trate. Jej výkonu sa nevedela priblížiť priebežná líderka disciplíny Corinne Suterová a ani jedna z Rakúšaniek. Prekonať ju dokázala až Rebensburgová, ktorá získala potrebný náskok v kĺzavej hornej časti a výborne si počínala aj v technicky náročných zákrutách v strede zjazdovky. So štartovým číslom 14 vyrazila na trať Vlhová, ktorá vo svojom iba štvrtom zjazde SP predviedla excelentný výkon, v spodnej časti trate od štvrtého medzičasu patrila dokonca k najlepším a zaradila sa na priebežnú šiestu pozíciu. Z prvej tridsiatky pretekárok ju potom dokázali predbehnúť už len Ledecká a Talianka Sofia Goggiová.

„V technickej pasáži som bola medzi najlepšími, hovorili mi však, že hore som veľa stratila. Asi je to o tréningu, že ešte ten sklz nemám v nohách, že to neviem spojiť s rýchlosťou,“ uviedla Vlhová. V nedeľu o 9.15 h čaká zjazdárky v Garmisch-Partenkirchene super-G. „Budem sa snažiť zregenerovať a podať v nedeľu lepší výkon. V super-G mám po Bansku ešte vyššie ambície ako v zjazde, ako v každých pretekoch pôjdem opäť na víťazstvo. Bude dôležité sa skoncentrovať, urobiť dobrú prehliadku trate, keďže pred super-G nie je tréning, ísť naplno a riskovať. Ak budem v top 10, budem spokojná,“ dodala.

Líderka SP Mikaela Shiffrinová v Ga-Pa neštartuje, po tragickej smrti otca Jeffa prerušila sezónu. Jej neúčasť využila Brignonenová, ktorá si za druhé miesto pripísala 80 bodov a v celkovej klasifikácii skresala manko na Američanku na 190 bodov. Tretia je naďalej Vlhová.