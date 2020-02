TASR

Dnes o 10:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní VOĽBY2020: Medzi stredoškolákmi by voľby vyhrala koalícia PS-Spolu

Päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj strany Za ľudí s 9,61 percenta, Sme rodina s 9,2 percenta a SaS so 7,14 percenta.

Na snímke volebný líder koalície Progresívne Slovensko -Spolu Michal Truban. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 7. februára (TASR) - Medzi stredoškolákmi by parlamentné voľby vyhrala koalícia PS-Spolu s 23,36 percenta hlasov, druhé by skončilo hnutie OĽaNO s 16,32 percenta, tretie ĽSNS s 10,89 percenta hlasov. Vyplýva to z výsledkov simulovaných volieb na stredných školách, ktoré usporiadali aktivisti s projektom Študentské voľby v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky. TASR o tom informoval Martin Kuštek zo Študentských volieb.

Päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj strany Za ľudí s 9,61 percenta, Sme rodina s 9,2 percenta a SaS so 7,14 percenta.

Ak by hlasovali stredoškoláci, pred bránami parlamentu by zostali subjekty KDH (4,13 percenta), Smer-SD (4,06 percenta), Vlasť (2,2 percenta) a Dobrá voľba (2,19 percenta). Menej ako dve percentá by získali Máme toho dosť! (1,96 percenta), Maďarská komunitná spolupatričnosť (1,6 percenta), SNS (1,51 percenta) a Most-Híd (1,13 percenta).

Ďalej by nasledovali Demokratická strana (0,74 percenta), Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (0,72 percenta), Socialisti.sk (0,65 percenta), Hlas ľudu (0,55 percenta), Solidarita-hnutie pracujúcej chudoby (0,46 percenta), Hlas pravice (0,35 percenta), 99 percenta-občiansky hlas a Starostovia a nezávislí kandidáti (zhodne 0,3 percenta), Slovenská liga (0,28 percenta), Slovenské hnutie obrody (0,18 percenta) a Práca slovenského národa (0,16 percenta).

Na voľbách sa zúčastnilo 102 gymnázií, 71 odborných škôl a štyri umelecké školy. Voliť mohli študenti nad 15 rokov. Uskutočnili sa v dňoch od 4. do 7. februára. Celková účasť na voľbách dosiahla 57,45 percenta.

Študentské voľby sú apolitický vzdelávací projekt, ktorého cieľom je zvrátiť klesajúcu tendenciu účasti mladých ľudí na verejnom živote a naučiť ich prostredníctvom zážitku o základných pilieroch fungovania demokracie. Konajú sa vo všetkých krajoch v spolupráci so strednými školami, samosprávami a ďalšími mládežníckymi organizáciami alebo vzdelávacími iniciatívami so spoločným cieľom.